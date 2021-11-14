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В 61-й отдельной егерской бригаде, которая входит в состав сухопутных войск ВСУ и несет службу в районе границы Беларуси, заявили, что военнослужащие планируют уничтожать мигрантов, если они проникнут на территорию Украины.
"В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook.
Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемых мигрантах".
Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили".
"Военнослужащие 61 опебр никак не будут применять оружие против мигрантов", - заявили в бригаде.
Впрочем, очевидно, что именно в первом сообщении (про «убивать так называемых мигрантов») бригада сказала то, что хотела сказать. Но потом, видимо, получила нагоняй от начальства и поправила текст.
unicdima написав:Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння?
І не кажи, кляті порохоботи усюди. І в Белінгкет, і в західних виданнях WP, Politico, Bloomberg... А тепері і в німецькому парламенті. Жах, як усі оббріхують нашого зезедента.
Дуже дивний «олімпійський спокій» демонструє пан Зеленський у зв'язку з енергетичною кризою. У нас 2,5-3 тижні тому кількість вугілля на складах українських електростанцій була 800 тисяч. І ми казали, що це критично мало. Через два тижні, без морозів, запаси вугілля впали до 400 тисяч. У нас в Україні є 88 енергоблоків ТЕС. З 88 енергоблоків не працює 62. Левова частина з них не працює, бо вони знаходяться в умовах відсутності вугілля. Або у зв'язку з аварійними зупинками. Так само у ці критичні дні не працює 3 енергоблоки атомних станцій. Це – абсолютно безвідповідальна поведінка діючої влади, яка повністю провалила підготовку до опалювального сезону.
Бо гроші НАК «Нафтогаз», які ми їм залишили на перехідному періоді в 2019 році, – там було більше 2 мільярдів доларів, які мали бути спрямовані на закупівлю газу і закачку його у підземні сховища, – вони вкрали. Левову частину коштів, яка мала бути використана з енергетичної системи на закупівлю вугілля, вони вкрали, а зараз будуть шукати винних.
Ми готові взяти участь у створенні термінового штабу з подолання енергетичної кризи. Ми вважаємо що це відповідальність, а точніше безвідповідальність Зеленського, і ми не збираємося стояти осторонь!
"В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - сообщила пресс-служба бригады в Facebook. Позже пост исправили, убрав из него часть о "так называемых мигрантах". Также в бригаде заявили, что их сообщение "неверно подали и распространили". "Военнослужащие 61 опебр никак не будут применять оружие против мигрантов", - заявили в бригаде. Впрочем, очевидно, что именно в первом сообщении (про «убивать так называемых мигрантов») бригада сказала то, что хотела сказать. Но потом, видимо, получила нагоняй от начальства и поправила текст.
Сначала припугнули, чтобы не лезли, а то могут "перепутать" с диверсантами, потом политкорректно исправили. Я бы так и сделал. Ибо нефиг.
Не мешайте кремлевским разгонять зраду)). Там "плохо" все: и застрелят мигранта - плохо. И пропустят -плохо. В методичке на "срана" не сказали как надо, чтоб "хорошо". Хотя по логике рупора, встретить рашистскую армию с объятиями и пойти по домам - однозначно "хорошо".
Великобритания может перебросить в Украину до 600 британских военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. Оперативная группа готова развернуться на украинской территории в сжатые сроки, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Британское издание The Mirror со ссылкой на источники сообщает, что британский спецназ предупредили о возможной отправке в Украину в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.
На данный момент создается сводная группа из представителей спецназа, разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов. В нее войдут до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.
"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть его в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - сообщил источник. Ранее начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил о нарастающем кризисе и большом риске начала "случайной" войны между Западом и Россией.
unicdima написав:Тепер в якості авторитетного джерела зелена депутатка з Німеччини, та чомусь всі роки президенства Зеленського вона старанно повторює тези порохатої пропаганди(Смолій, закон про олігархів тощо), співпадіння?
І не кажи, кляті порохоботи усюди. І в Белінгкет, і в західних виданнях WP, Politico, Bloomberg... А тепері і в німецькому парламенті. Жах, як усі оббріхують нашого зезедента.
Ти не відбріхуйся, тебе за конкретну брехню спитали. А заказати журналістам статєйку чи євродепутатам якусь брехню проблем не складає, були б гроші, ті ж євродепутати на Росію шестьорять аж гай шумить. От ти мені краще таке скажи, є багато цих блогерів всяких березовців-алєшків які з себе корчать великих патріотів, то чому ніхто з них не піднімає питання реальних зрад, таких як розвалювання Порошенком справи по розстрілах на Майдані, знищення матеріальних доказів, втечі фігурантів до Росії? Не піднімається питання здачі Порошенком Дебальцева. Тут реальні сотні вбитих, здані величезні території і нікому з цих "патріотів" нема до цього діла, а чому?