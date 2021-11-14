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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:56
Ukrainian написав: unicdima написав:
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1459960644967542789
Сьогодні приїхало 80 тонн боєприпасів із США, це підтверджує те, що Єрмак агент ФСБ.
Звідки такий висновок про Ермака?
Так порохоботи кажуть, а вони ніколи не брешуть. У Єрмака батько грушник-кегебешник, а сам він агент ФСБ.
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unicdima
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