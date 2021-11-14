Так порохоботи кажуть, а вони ніколи не брешуть. У Єрмака батько грушник-кегебешник, а сам він агент ФСБ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:56
Так порохоботи кажуть, а вони ніколи не брешуть. У Єрмака батько грушник-кегебешник, а сам він агент ФСБ.
Додано: Пон 15 лис, 2021 00:27
Додано: Пон 15 лис, 2021 01:13
Re: Політичні дискусії
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