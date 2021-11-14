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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7499750075017502
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:56

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1459960644967542789
Сьогодні приїхало 80 тонн боєприпасів із США, це підтверджує те, що Єрмак агент ФСБ.

Звідки такий висновок про Ермака? :wink:

Так порохоботи кажуть, а вони ніколи не брешуть. У Єрмака батько грушник-кегебешник, а сам він агент ФСБ.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 00:27

Пошло разоблачение фейков, правда пока не очень гладко:

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Ждём пояснений от местного "кэпа центра борьбы с дезинформацией" :lol:
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:13

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:правда пока не очень гладко:

А що ти пропонуєш порушників держкордону з хлібом сіллю зустрічати і відправляти в Запоріжжя до тебе на квартиру?
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