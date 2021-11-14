Додано: Пон 15 лис, 2021 05:30

30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.



Об этом сообщает корреспондент НикВести.



Производство белоногой креветки Penaeus Vannamei запустило ООО «Акваферма Тилигул». Подготовка к запуску фермы длилась год, ее строительство начали с июня. Общая площадь помещений фермы составляет 6 тысяч квадратных метров. На акваферме размещены инкубатории, помещения для содержания маточного стада, помещения для товарного выращивания, цех переработки. В помещениях фермы круглогодично поддерживается необходимый климат для выращивания креветки. при переходе из одного цеха в другой персонал должен проходить очистку и менять одноразовую спецодежду.



Также на крыше смонтирована солнечная электростанция, способная обеспечить производство электроэнергией. Кроме того, на ферме есть научная лаборатория, которую соорудили для изучения популяции других видов рыб и контроля качества за продукцией.



Один из основателей фермы и директор ООО «Акваферма Тилигул» Всеволод Ковальчук рассказал, что до конца года предприниматели планируют вырастить первые 10 тонн креветки.



— В следующем году мы увеличим рост продукции до 550 тонн. Со временем этот показатель, возможно, возрастет до трех тысяч тонн. Мы ориентируемся более на внутренний рынок в ближайшие годы. Это порядка 70%, 25-30% - продукции пойдет на экспорт. Планируем увеличивать этот показатель с развитием производства, — отметил Всеволод Ковальчук.