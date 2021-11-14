Так порохоботи кажуть, а вони ніколи не брешуть. У Єрмака батько грушник-кегебешник, а сам він агент ФСБ.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:56
Так порохоботи кажуть, а вони ніколи не брешуть. У Єрмака батько грушник-кегебешник, а сам він агент ФСБ.
Додано: Пон 15 лис, 2021 00:27
Додано: Пон 15 лис, 2021 01:13
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 15 лис, 2021 05:30
30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Производство белоногой креветки Penaeus Vannamei запустило ООО «Акваферма Тилигул». Подготовка к запуску фермы длилась год, ее строительство начали с июня. Общая площадь помещений фермы составляет 6 тысяч квадратных метров. На акваферме размещены инкубатории, помещения для содержания маточного стада, помещения для товарного выращивания, цех переработки. В помещениях фермы круглогодично поддерживается необходимый климат для выращивания креветки. при переходе из одного цеха в другой персонал должен проходить очистку и менять одноразовую спецодежду.
Также на крыше смонтирована солнечная электростанция, способная обеспечить производство электроэнергией. Кроме того, на ферме есть научная лаборатория, которую соорудили для изучения популяции других видов рыб и контроля качества за продукцией.
Один из основателей фермы и директор ООО «Акваферма Тилигул» Всеволод Ковальчук рассказал, что до конца года предприниматели планируют вырастить первые 10 тонн креветки.
— В следующем году мы увеличим рост продукции до 550 тонн. Со временем этот показатель, возможно, возрастет до трех тысяч тонн. Мы ориентируемся более на внутренний рынок в ближайшие годы. Это порядка 70%, 25-30% - продукции пойдет на экспорт. Планируем увеличивать этот показатель с развитием производства, — отметил Всеволод Ковальчук.
Додано: Пон 15 лис, 2021 05:33
У Гайсинському районі на території Теплицької територіальної громади побудують завод з переробки відходів. Місяць тому вже зареєстрували підприємтсво ТОВ «Теплицький завод з переробки відходів». Будуватимуть та експлуатуватимуть завод ТОВ «Німецько-Українське Підприємство «Браун Індастріал Технолоджі (БІТ)» спільно із місцевим комунальним підприємством «Житлокомунсервіс- Т». У будівництво заводу інвестор вкладає 140 мільйонів гривень. Ще 60 мільйонів гривень - частка комунального підприємства.
Працюватиме завод за передовою технологією в галузі переробки відходів і альтернативної відновлюваної енергетики. Це дасть можливість переробляти відходи майже повністю. Інертні залишки, які підлягатимуть захороненню, становитимуть лише 2-8%.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|