Додано: Пон 15 лис, 2021 09:31

Ukrainian написав: відправляти в Запоріжжя до тебе на квартиру? відправляти в Запоріжжя до тебе на квартиру?

Он то уверен, что ему, как колаборанту,даоут сытную должность))Так что может и ждёт))По 61-й:1. Все, что они сказали, разумно и соизмеримо. Пусть отстреливают, если надо. Одних в 2014 боялись отстреливать, до сих пор хлебаем.2. Так называемые странички в/ч в ФБ ведёт действительно кто ни попадя. Страничку "моей" бывшей части ведёт человек, которого я никогда не слышал. И уж тем более он не черпает официальную информацию от командования части. Подтверждением тому и есть то, что 61-я давно переименована, а "редактор" все ведёт ее под старым названием. Реальные военные,если бы имели к ней отношение ,уже давно переименовали бы. Как меняются все бирочки в армии в тот же день.Мне больше всего нравится,как наш Копрофаг смакует то, что вообще не имеет вкуса."Гыгы, смотрите , они хотели отстреливать, а потом сказали, что не хотят отстреливать". И шо???