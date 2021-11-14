RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7499750075017502
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:56

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1459960644967542789
Сьогодні приїхало 80 тонн боєприпасів із США, це підтверджує те, що Єрмак агент ФСБ.

Звідки такий висновок про Ермака? :wink:

Так порохоботи кажуть, а вони ніколи не брешуть. У Єрмака батько грушник-кегебешник, а сам він агент ФСБ.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 10.06.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 00:27

Пошло разоблачение фейков, правда пока не очень гладко:

Зображення

Зображення

Ждём пояснений от местного "кэпа центра борьбы с дезинформацией" :lol:
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15519
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8676 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:13

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:правда пока не очень гладко:

А що ти пропонуєш порушників держкордону з хлібом сіллю зустрічати і відправляти в Запоріжжя до тебе на квартиру?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10307
З нами з: 18.06.08
Подякував: 39 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 05:30

30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Производство белоногой креветки Penaeus Vannamei запустило ООО «Акваферма Тилигул». Подготовка к запуску фермы длилась год, ее строительство начали с июня. Общая площадь помещений фермы составляет 6 тысяч квадратных метров. На акваферме размещены инкубатории, помещения для содержания маточного стада, помещения для товарного выращивания, цех переработки. В помещениях фермы круглогодично поддерживается необходимый климат для выращивания креветки. при переходе из одного цеха в другой персонал должен проходить очистку и менять одноразовую спецодежду.

Также на крыше смонтирована солнечная электростанция, способная обеспечить производство электроэнергией. Кроме того, на ферме есть научная лаборатория, которую соорудили для изучения популяции других видов рыб и контроля качества за продукцией.

Один из основателей фермы и директор ООО «Акваферма Тилигул» Всеволод Ковальчук рассказал, что до конца года предприниматели планируют вырастить первые 10 тонн креветки.

— В следующем году мы увеличим рост продукции до 550 тонн. Со временем этот показатель, возможно, возрастет до трех тысяч тонн. Мы ориентируемся более на внутренний рынок в ближайшие годы. Это порядка 70%, 25-30% - продукции пойдет на экспорт. Планируем увеличивать этот показатель с развитием производства, — отметил Всеволод Ковальчук.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10307
З нами з: 18.06.08
Подякував: 39 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 05:33

У Гайсинському районі на території Теплицької територіальної громади побудують завод з переробки відходів. Місяць тому вже зареєстрували підприємтсво ТОВ «Теплицький завод з переробки відходів». Будуватимуть та експлуатуватимуть завод ТОВ «Німецько-Українське Підприємство «Браун Індастріал Технолоджі (БІТ)» спільно із місцевим комунальним підприємством «Житлокомунсервіс- Т». У будівництво заводу інвестор вкладає 140 мільйонів гривень. Ще 60 мільйонів гривень - частка комунального підприємства.

Працюватиме завод за передовою технологією в галузі переробки відходів і альтернативної відновлюваної енергетики. Це дасть можливість переробляти відходи майже повністю. Інертні залишки, які підлягатимуть захороненню, становитимуть лише 2-8%.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10307
З нами з: 18.06.08
Подякував: 39 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:31

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:відправляти в Запоріжжя до тебе на квартиру?

Он то уверен, что ему, как колаборанту,даоут сытную должность))
Так что может и ждёт))

По 61-й:
1. Все, что они сказали, разумно и соизмеримо. Пусть отстреливают, если надо. Одних в 2014 боялись отстреливать, до сих пор хлебаем.
2. Так называемые странички в/ч в ФБ ведёт действительно кто ни попадя. Страничку "моей" бывшей части ведёт человек, которого я никогда не слышал. И уж тем более он не черпает официальную информацию от командования части. Подтверждением тому и есть то, что 61-я давно переименована, а "редактор" все ведёт ее под старым названием. Реальные военные,если бы имели к ней отношение ,уже давно переименовали бы. Как меняются все бирочки в армии в тот же день.

Мне больше всего нравится,как наш Копрофаг смакует то, что вообще не имеет вкуса.
"Гыгы, смотрите , они хотели отстреливать, а потом сказали, что не хотят отстреливать". И шо???
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5498
З нами з: 15.02.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:54

Re: Політичні дискусії

Насправді це як заручники для ізраільтян - достатньо продемонструвати пару разів свою позицію на практиці - і все ...
Позиція Європи в цьому плані надзвичайно програшна з усіх сторін .
Puente
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:25

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Великобритания может перебросить в Украину до 600 британских военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. Оперативная группа готова развернуться на украинской территории в сжатые сроки, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Честно говоря, с трудом представляю себе такую ситуацию, где РФ решит напасть на Украину открытым способом. Тихонечко отжать, как было с Крымом - куда ни шло.
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 74
З нами з: 10.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7499750075017502
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.