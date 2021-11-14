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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7500750175027503
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:58

  BìnhAutoDat написав:
  Ukrainian написав:Великобритания может перебросить в Украину до 600 британских военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. Оперативная группа готова развернуться на украинской территории в сжатые сроки, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Честно говоря, с трудом представляю себе такую ситуацию, где РФ решит напасть на Украину открытым способом. Тихонечко отжать, как было с Крымом - куда ни шло.

Крым был обречен с 91 года, когда Кравчук согласился на образование АР Крым в составе унитарного государства (!). Это был с самого начала сепаратистский анклав де-юре, да еще и с огромной военной базой РФ.
Поэтому вариант с референдумом и зелеными человечками на Левобережье вряд ли пройдет. Хотя там, конечно, масса люмпенов, перебивающихся случайными заработками и нищих пенсов, которые могут выйти с иконами и хоругвями к воротам наших в/ч.
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  #<1 ... 7500750175027503
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