BìnhAutoDat написав:Честно говоря, с трудом представляю себе такую ситуацию, где РФ решит напасть на Украину открытым способом. Тихонечко отжать, как было с Крымом - куда ни шло.
Крым был обречен с 91 года, когда Кравчук согласился на образование АР Крым в составе унитарного государства (!). Это был с самого начала сепаратистский анклав де-юре, да еще и с огромной военной базой РФ.
Поэтому вариант с референдумом и зелеными человечками на Левобережье вряд ли пройдет. Хотя там, конечно, масса люмпенов, перебивающихся случайными заработками и нищих пенсов, которые могут выйти с иконами и хоругвями к воротам наших в/ч.