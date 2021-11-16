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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:26
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Додано: Пон 15 лис, 2021 22:58
Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы в сущности полностью закончили наши переговоры о границе... Вопрос о каких-то целях для России, считаю, несет провокационное значение" (с) В.В.Путин, 2008
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03
Ukrainian написав:
Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Президент Франции пообещал защищать Украину в случае новой агрессии со стороны РФ, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Так себе утешение...
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:27
BìnhAutoDat написав: Ukrainian написав:
Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Президент Франции пообещал защищать Украину в случае новой агрессии со стороны РФ, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Так себе утешение...
С паршивой овцы... и учитывая, что фюрер может просто перекрыть краник - и Эвропе каюк. Куда там тому жалкому Адольфу.
ПИГСы и мадьяры - те вообще молятся на фюрера.
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