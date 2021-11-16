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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7501750275037504
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:26

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:58


Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы в сущности полностью закончили наши переговоры о границе... Вопрос о каких-то целях для России, считаю, несет провокационное значение" (с) В.В.Путин, 2008
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Президент Франции пообещал защищать Украину в случае новой агрессии со стороны РФ, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Так себе утешение...
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:27

  BìnhAutoDat написав:
  Ukrainian написав:Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Президент Франции пообещал защищать Украину в случае новой агрессии со стороны РФ, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Так себе утешение...

С паршивой овцы... и учитывая, что фюрер может просто перекрыть краник - и Эвропе каюк. Куда там тому жалкому Адольфу.
ПИГСы и мадьяры - те вообще молятся на фюрера.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:55

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:22

Что-то пропал с ветки Козак-характерик, не покинул ли он уже неньку?
Ибо глаза открылись.
Или стал просто напросто "против всех"?

О тех, кто до последнего Верил в Украину.
https://exo.in.ua/news/54884
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:28

  Schmit написав:

Как, неприятно, когда клоуны открывают рот втирая муть в уши плебса.
Вам давно расписывалось, что именно такую форму "Войны" имели ещё с моей памяти - глубины совка.
Всё по тому - же сценарию, по всей территории СССР.
Нас до того просто миловали, теперь внутренний, лютый Враг - спускает Государство в небытиё.
Kudrjavuy
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