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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:58
Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы в сущности полностью закончили наши переговоры о границе... Вопрос о каких-то целях для России, считаю, несет провокационное значение" (с) В.В.Путин, 2008
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:27
С паршивой овцы... и учитывая, что фюрер может просто перекрыть краник - и Эвропе каюк. Куда там тому жалкому Адольфу.
ПИГСы и мадьяры - те вообще молятся на фюрера.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:22
Что-то пропал с ветки Козак-характерик, не покинул ли он уже неньку?
Ибо глаза открылись.
Или стал просто напросто "против всех"?
О тех, кто до последнего Верил в Украину.(человек "средней руки" - цвет любого государства)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 лис, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:28
Как, неприятно, когда клоуны открывают рот втирая муть в уши плебса.
Вам давно расписывалось, что именно такую форму "Войны" имели ещё с моей памяти - глубины совка.
Всё по тому - же сценарию, по всей территории СССР.
Нас до того просто миловали, теперь внутренний, лютый Враг - спускает Государство в небытиё.
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:20
Слава Ісусу Христу! Туточки я. В Україні. Суєта суєт все..
Наше спасіння звершується у Христовій Церкві – єдиній, святій, соборній та апостольській.
«Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться» (Мт. 6, 33).
Шадрін добрим словом згадує лише односельців, які допомагали йому продуктами, і священика греко-католицької церкви отця Андрія Буняка.
Каже:
— Отець Андрій єдиний, хто про мене опікувався. Він дійсно милосердна людина.
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:10
Жив, здоров и слава богу.
Невельское(между Песками и Красногоровкой на против сжигательного ДЗРХИ) стёрли - фотки видел?
Я не об этом.
А о происходящем:
Население оно украинцы везде и в Карпатах, но истощено и обнищавшее не столько от войны, сколько от грабежа и поборов нелюди во власти, от бесправия и беспредела.
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"Донбасс"(беспредел, что был у нас) в Карпатах уже укоренился? Или ещё не навязчиво?
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