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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7502750375047505
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25

  zРадио написав:
  Schmit написав:Возможно, разнобой позиции и резкая ее смена связана с тем, что с папередниками "запад" щедро и своевременно делился разведданными, а нынешним деятелям после "вагнергейтов" не особо доверяет и информирует вот так вот, через СМИ.


Вы в своем духе ) Вагнергейт - это пустышка. Была бы там сенсация, не страдал бы Грозев месяцами в попытках выдать хоть что-нибудь

Kudrjavuy
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