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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7502750375047505
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25

  zРадио написав:
  Schmit написав:Возможно, разнобой позиции и резкая ее смена связана с тем, что с папередниками "запад" щедро и своевременно делился разведданными, а нынешним деятелям после "вагнергейтов" не особо доверяет и информирует вот так вот, через СМИ.


Вы в своем духе ) Вагнергейт - это пустышка. Была бы там сенсация, не страдал бы Грозев месяцами в попытках выдать хоть что-нибудь

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45

  Kudrjavuy написав:Жив, здоров и слава богу.

Навіки слава! Перемкнемося на жарти. Пропоную послухати анекдоти від Рейгана про совок. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:55

  zРадио написав:
  Schmit написав:Данилов сказал же, все - дезинформация


Уже поменялась позиция. Синхронизировались с американцами.

По сути два варианта - или военная угроза реальна, или идет повышение ставок в геополитической игре, что тоже может нести для нас риски. В любом случае игнорировать эту информацию было бы легкомысленным

PS: Данилов рубит сгоряча, тяжко проходя испытание медными трубами - большая власть упала ему на голову. Фактически, второе лицо в государстве. А дипломатичности не хватает - хотелось бы верить, сделает выводы

    Населению это:
    Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо
    https://ibigdan.livejournal.com/27565919.html
    1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.

    2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.

    3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.

    4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.

    5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.

    6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.

    7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.

    Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?

    Для чого тримати війська?

    Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.

    Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.

    І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.

    Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".

    А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.

    Все як завжди.

    Валерій Прозапас
    Kudrjavuy
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    Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:11

      Козак-характерник написав:
      Kudrjavuy написав:Жив, здоров и слава богу.

    Навіки слава! Перемкнемося на жарти.

    Значить и у Карпатах холодно, та залишилось тільки сміяться. :cry:
    Kudrjavuy
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      #<1 ... 7502750375047505
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