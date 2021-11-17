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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7502750375047505 Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25 zРадио написав: Schmit написав: Возможно, разнобой позиции и резкая ее смена связана с тем, что с папередниками "запад" щедро и своевременно делился разведданными, а нынешним деятелям после "вагнергейтов" не особо доверяет и информирует вот так вот, через СМИ. Возможно, разнобой позиции и резкая ее смена связана с тем, что с папередниками "запад" щедро и своевременно делился разведданными, а нынешним деятелям после "вагнергейтов" не особо доверяет и информирует вот так вот, через СМИ.



Вы в своем духе ) Вагнергейт - это пустышка. Была бы там сенсация, не страдал бы Грозев месяцами в попытках выдать хоть что-нибудь Вы в своем духе ) Вагнергейт - это пустышка. Была бы там сенсация, не страдал бы Грозев месяцами в попытках выдать хоть что-нибудь

Kudrjavuy

Повідомлень: 8970 З нами з: 20.09.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45 Kudrjavuy написав: Жив, здоров и слава богу.

Жив, здоров и слава богу.

Навіки слава! Перемкнемося на жарти. Пропоную послухати анекдоти від Рейгана про совок.

Навіки слава! Перемкнемося на жарти. Пропоную послухати анекдоти від Рейгана про совок. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29749 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2124 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:55 zРадио написав: Schmit написав: Данилов сказал же, все - дезинформация Данилов сказал же, все - дезинформация



Уже поменялась позиция. Синхронизировались с американцами.



По сути два варианта - или военная угроза реальна, или идет повышение ставок в геополитической игре, что тоже может нести для нас риски. В любом случае игнорировать эту информацию было бы легкомысленным



PS: Данилов рубит сгоряча, тяжко проходя испытание медными трубами - большая власть упала ему на голову. Фактически, второе лицо в государстве. А дипломатичности не хватает - хотелось бы верить, сделает выводы Уже поменялась позиция. Синхронизировались с американцами.По сути два варианта - или военная угроза реальна, или идет повышение ставок в геополитической игре, что тоже может нести для нас риски. В любом случае игнорировать эту информацию было бы легкомысленнымPS: Данилов рубит сгоряча, тяжко проходя испытание медными трубами - большая власть упала ему на голову. Фактически, второе лицо в государстве. А дипломатичности не хватает - хотелось бы верить, сделает выводы

Населению это:



https://ibigdan.livejournal.com/27565919.html

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.



2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.



3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.



4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.



5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.



6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.



7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.



Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?



Для чого тримати війська?



Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.



Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.



І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.



Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".



А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.



Все як завжди.



Валерій Прозапас Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?Для чого тримати війська?Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.Все як завжди.Валерій Прозапас Населению это: Kudrjavuy

Повідомлень: 8970 З нами з: 20.09.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 21:11 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: Жив, здоров и слава богу.

Жив, здоров и слава богу.

Навіки слава! Перемкнемося на жарти. Навіки слава! Перемкнемося на жарти.

Значить и у Карпатах холодно, та залишилось тільки сміяться. Значить и у Карпатах холодно, та залишилось тільки сміяться. Kudrjavuy

Повідомлень: 8970 З нами з: 20.09.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7502750375047505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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