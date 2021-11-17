Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Возможно, разнобой позиции и резкая ее смена связана с тем, что с папередниками "запад" щедро и своевременно делился разведданными, а нынешним деятелям после "вагнергейтов" не особо доверяет и информирует вот так вот, через СМИ.
Вы в своем духе ) Вагнергейт - это пустышка. Была бы там сенсация, не страдал бы Грозев месяцами в попытках выдать хоть что-нибудь
Schmit написав:Данилов сказал же, все - дезинформация
Уже поменялась позиция. Синхронизировались с американцами.
По сути два варианта - или военная угроза реальна, или идет повышение ставок в геополитической игре, что тоже может нести для нас риски. В любом случае игнорировать эту информацию было бы легкомысленным
PS: Данилов рубит сгоряча, тяжко проходя испытание медными трубами - большая власть упала ему на голову. Фактически, второе лицо в государстве. А дипломатичности не хватает - хотелось бы верить, сделает выводы
2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.
3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.
4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.
5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.
6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.
7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.
Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?
Для чого тримати війська?
Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.
Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.
І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.
Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".
А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.
В интервью "Зеркалу" Маджид отметил, что попал в Белоруссию по "простой туристической схеме". "Через турфирму я обратился за белорусской визой, заплатив им 4 тысячи долларов. Насколько мне известно, фирма, о которой идет речь, принадлежит семье Башара Асада — сейчас они зарабатывают на этом. В начале октября все документы уже были у меня. Я поехал в Багдад, откуда вылетел в Сирию, а уже из Сирии — в Беларусь", - сказал он и добавил, что не мог оставаться в Ираке, опасаясь за свою жизнь.
На вопрос, почему он не выбрал легальный путь, Маджид заявил, что для гражданина Ирака это практически невозможно: "Нам очень трудно получить визу одной из европейских стран, поэтому мы просто вынуждены выбирать нелегальные пути". Затем беженец рассказал, что когда он понял, что уехать из Белоруссии не получится из-за трудности маршрута, то решил обратиться за международной защитой в Минске. Он связался с белорусским Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, там его отправили в миграционное агентство.
"Но как только я к ним пришел и сказал, что хочу попросить защиту, они заявили, что меня депортируют. Моих слов о том, что я журналист и могу погибнуть в Ираке, никто не слушал. Когда я пытался спорить, меня сразу же били электрошокером. Даже не дали собрать вещи, не сделали тест на коронавирус — просто завезли в аэропорт и заставили сесть на первый же самолет в Дамаск. Вся процедура "депортации" заняла примерно два часа", - рассказал нелегал.
Так Маджид снова оказался в Сирии. Там он провел один день — без еды и воды. После этого его вернули в Эрбиль, откуда журналист сразу же сбежал к своим знакомым в другой город, опасаясь за свою жизнь. Сейчас он пытается получить легальную визу, чтобы уехать из страны, где ему угрожает опасность.
Оценивая масштабы миграции из Ирака через Белоруссию, Ребин говорит, что, по его данным, уже около 15 тысяч человек получили такие же визы, как он.
По мне так это не мигранты а халявщики!При всех противоречиях и разногласиях но Поляки правильно что не пускают этих бездарей. Да я помню что запад сам виновен что разворошил гнездо, но эти товарищи едут именно за халявой, они почему то не хотят ехать к своим братьям Мусульманам в тот же Египет или Персидские королевства.там и деньги есть и туристы работай не хочу.но нет пруться за халявными пособиями.Немцы после 2 мировой не ныли на союзников и массово не бежали из страны,а отстраивали ее.
2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.
3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.
4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.
5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.
6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.
7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.
Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?
Для чого тримати війська?
Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.
Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.
І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.
Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".
А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.
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