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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7502750375047505 Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25 zРадио написав: Schmit написав: Возможно, разнобой позиции и резкая ее смена связана с тем, что с папередниками "запад" щедро и своевременно делился разведданными, а нынешним деятелям после "вагнергейтов" не особо доверяет и информирует вот так вот, через СМИ. Возможно, разнобой позиции и резкая ее смена связана с тем, что с папередниками "запад" щедро и своевременно делился разведданными, а нынешним деятелям после "вагнергейтов" не особо доверяет и информирует вот так вот, через СМИ.



Вы в своем духе ) Вагнергейт - это пустышка. Была бы там сенсация, не страдал бы Грозев месяцами в попытках выдать хоть что-нибудь Вы в своем духе ) Вагнергейт - это пустышка. Была бы там сенсация, не страдал бы Грозев месяцами в попытках выдать хоть что-нибудь

Часть первая "Приземление валькирий"

https://theins.ru/politika/246277

И срезу, прямой текст, без расследования ВР: https://www.dialog.ua/ukraine/240346_1637174679

И происходящее в Обезьяннике:

Часть перваяИ срезу, прямой текст, без расследования ВР:И происходящее в Обезьяннике: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 17 лис, 2021 22:15, всього редагувалось 2 разів. Kudrjavuy

Повідомлень: 8971 З нами з: 20.09.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 886 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45 Kudrjavuy написав: Жив, здоров и слава богу.

Жив, здоров и слава богу.

Навіки слава! Перемкнемося на жарти. Пропоную послухати анекдоти від Рейгана про совок.

Навіки слава! Перемкнемося на жарти. Пропоную послухати анекдоти від Рейгана про совок. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29752 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2124 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 20:55 zРадио написав: Schmit написав: Данилов сказал же, все - дезинформация Данилов сказал же, все - дезинформация



Уже поменялась позиция. Синхронизировались с американцами.



По сути два варианта - или военная угроза реальна, или идет повышение ставок в геополитической игре, что тоже может нести для нас риски. В любом случае игнорировать эту информацию было бы легкомысленным



PS: Данилов рубит сгоряча, тяжко проходя испытание медными трубами - большая власть упала ему на голову. Фактически, второе лицо в государстве. А дипломатичности не хватает - хотелось бы верить, сделает выводы Уже поменялась позиция. Синхронизировались с американцами.По сути два варианта - или военная угроза реальна, или идет повышение ставок в геополитической игре, что тоже может нести для нас риски. В любом случае игнорировать эту информацию было бы легкомысленнымPS: Данилов рубит сгоряча, тяжко проходя испытание медными трубами - большая власть упала ему на голову. Фактически, второе лицо в государстве. А дипломатичности не хватает - хотелось бы верить, сделает выводы

Населению это:



https://ibigdan.livejournal.com/27565919.html

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.



2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.



3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.



4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.



5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.



6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.



7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.



Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?



Для чого тримати війська?



Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.



Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.



І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.



Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".



А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.



Все як завжди.



Валерій Прозапас Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?Для чого тримати війська?Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.Все як завжди.Валерій Прозапас Населению это: Kudrjavuy

Повідомлень: 8971 З нами з: 20.09.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 886 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 21:11 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: Жив, здоров и слава богу.

Жив, здоров и слава богу.

Навіки слава! Перемкнемося на жарти. Навіки слава! Перемкнемося на жарти.

Значить и у Карпатах холодно, та залишилось тільки сміяться. Значить и у Карпатах холодно, та залишилось тільки сміяться. Kudrjavuy

Повідомлень: 8971 З нами з: 20.09.12 Подякував: 725 раз. Подякували: 886 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:43 В интервью "Зеркалу" Маджид отметил, что попал в Белоруссию по "простой туристической схеме". "Через турфирму я обратился за белорусской визой, заплатив им 4 тысячи долларов. Насколько мне известно, фирма, о которой идет речь, принадлежит семье Башара Асада — сейчас они зарабатывают на этом. В начале октября все документы уже были у меня. Я поехал в Багдад, откуда вылетел в Сирию, а уже из Сирии — в Беларусь", - сказал он и добавил, что не мог оставаться в Ираке, опасаясь за свою жизнь.



На вопрос, почему он не выбрал легальный путь, Маджид заявил, что для гражданина Ирака это практически невозможно: "Нам очень трудно получить визу одной из европейских стран, поэтому мы просто вынуждены выбирать нелегальные пути".

Затем беженец рассказал, что когда он понял, что уехать из Белоруссии не получится из-за трудности маршрута, то решил обратиться за международной защитой в Минске. Он связался с белорусским Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, там его отправили в миграционное агентство.



"Но как только я к ним пришел и сказал, что хочу попросить защиту, они заявили, что меня депортируют. Моих слов о том, что я журналист и могу погибнуть в Ираке, никто не слушал. Когда я пытался спорить, меня сразу же били электрошокером. Даже не дали собрать вещи, не сделали тест на коронавирус — просто завезли в аэропорт и заставили сесть на первый же самолет в Дамаск. Вся процедура "депортации" заняла примерно два часа", - рассказал нелегал.



Так Маджид снова оказался в Сирии. Там он провел один день — без еды и воды. После этого его вернули в Эрбиль, откуда журналист сразу же сбежал к своим знакомым в другой город, опасаясь за свою жизнь. Сейчас он пытается получить легальную визу, чтобы уехать из страны, где ему угрожает опасность.



Оценивая масштабы миграции из Ирака через Белоруссию, Ребин говорит, что, по его данным, уже около 15 тысяч человек получили такие же визы, как он. Ukrainian

Повідомлень: 10318 З нами з: 18.06.08 Подякував: 40 раз. Подякували: 714 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 22:43 По мне так это не мигранты а халявщики!При всех противоречиях и разногласиях но Поляки правильно что не пускают этих бездарей. Да я помню что запад сам виновен что разворошил гнездо, но эти товарищи едут именно за халявой, они почему то не хотят ехать к своим братьям Мусульманам в тот же Египет или Персидские королевства.там и деньги есть и туристы работай не хочу.но нет пруться за халявными пособиями.Немцы после 2 мировой не ныли на союзников и массово не бежали из страны,а отстраивали ее. Ukrainian

Повідомлень: 10318 З нами з: 18.06.08 Подякував: 40 раз. Подякували: 714 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:23 Kudrjavuy написав:

https://ibigdan.livejournal.com/27565919.html

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.



2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.



3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.



4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.



5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.



6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.



7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.



Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?



Для чого тримати війська?



Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.



Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.



І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.



Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".



А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.



Все як завжди.



Валерій Прозапас Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?Для чого тримати війська?Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.Все як завжди.Валерій Прозапас

Давно очевидні речі, та не для зебобіків.

Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів

Серед працюючих підприємств прибутковими є лише 25% від загальної кількості.

Олег Леусенко:

Та ви ШО?

Ай-яй-яй, а хто це зробив?

За Порошенка активи держкомпаній щороку зростали, бо там не було людей олігархів.

- Але ж Порох – барига, а наш Вовочка бореться з олігархами!1!

Дивлячись на арифметику, з олігархами боровся Порох, а Вовік разом з ними краде.

Зробили разом!

Орест Петренко:

За Порошенка підприємства Укроборонпрому працювали стабільно, часто в 2-3 зміни.

Зараз працюють 3-4 дні на тиждень

...

Давно очевидні речі, та не для зебобіків. Schmit

Повідомлень: 2486 З нами з: 08.09.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:37 https://www.youtube.com/watch?v=87lT2uo_QzU

І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум. І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум. Schmit

Повідомлень: 2486 З нами з: 08.09.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7502750375047505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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