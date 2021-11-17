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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7502750375047505 Додано: Сер 17 лис, 2021 22:43 По мне так это не мигранты а халявщики!При всех противоречиях и разногласиях но Поляки правильно что не пускают этих бездарей. Да я помню что запад сам виновен что разворошил гнездо, но эти товарищи едут именно за халявой, они почему то не хотят ехать к своим братьям Мусульманам в тот же Египет или Персидские королевства.там и деньги есть и туристы работай не хочу.но нет пруться за халявными пособиями.Немцы после 2 мировой не ныли на союзников и массово не бежали из страны,а отстраивали ее. Ukrainian

Повідомлень: 10318 З нами з: 18.06.08 Подякував: 40 раз. Подякували: 714 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:23 Kudrjavuy написав:

https://ibigdan.livejournal.com/27565919.html

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.



2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.



3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.



4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.



5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.



6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.



7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.



Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?



Для чого тримати війська?



Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.



Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.



І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.



Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".



А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.



Все як завжди.



Валерій Прозапас Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?Для чого тримати війська?Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.Все як завжди.Валерій Прозапас

Давно очевидні речі, та не для зебобіків.

Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів

Серед працюючих підприємств прибутковими є лише 25% від загальної кількості.

Олег Леусенко:

Та ви ШО?

Ай-яй-яй, а хто це зробив?

За Порошенка активи держкомпаній щороку зростали, бо там не було людей олігархів.

- Але ж Порох – барига, а наш Вовочка бореться з олігархами!1!

Дивлячись на арифметику, з олігархами боровся Порох, а Вовік разом з ними краде.

Зробили разом!

Орест Петренко:

За Порошенка підприємства Укроборонпрому працювали стабільно, часто в 2-3 зміни.

Зараз працюють 3-4 дні на тиждень

...

Давно очевидні речі, та не для зебобіків. Schmit

Повідомлень: 2487 З нами з: 08.09.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 23:37 https://www.youtube.com/watch?v=87lT2uo_QzU

І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум. І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум. Schmit

Повідомлень: 2487 З нами з: 08.09.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 12:05 Schmit написав: https://www.youtube.com/watch?v=87lT2uo_QzU

І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум. І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум.

В принципі да.

Але мінімум, на мій погляд, трошки інший.

Повинні бути конкретні посадовці, які не виконали ... вчасно.



Дивіться: підтверджують, що був план операції (тобто терміни й тещо. На 25 червня, якщо не помиляюсь, прозвучало). Сам захід проводився, йшов і був схвалений Зе.

Потім Безугла заявляє, що нема ніяких документальних даних про хто, чому і як відтермінував.

І що?)))

Питання до виконавців -- чому вони згідно плану не проводили операцію.



Це просто щастя для отих виконавців (тобто силовиків), що отака специфіка цієї операції (увага та боротьба різних політичних сил).

А так би їх зробили крайніми -- бо саме в них НЕМА підтвердження причини відтермінування.



Ось це дуже показова роль "папірця" в кишені ... для виконавця.

Бо спитають чому не діяв або діяв?



Коли керівники не беруть на себе відповідальність, ухиляються від своїх прямих функцій, обов'язковків, то підлеглому залишається перш за все подбати за себе. Результат відходить на другий план.

Тому він такий і є...

Зато кожен дбаючий за себе забезпечений))

За рахунок результату і по суті інших.



От тільки стільців в країні (ринку), на яких можна не давати результат, але достатньо забезпечувати себе, обмежено, ну доволі обмаль. В принципі да.Але мінімум, на мій погляд, трошки інший.Повинні бути конкретні посадовці, які не виконали ... вчасно.Дивіться: підтверджують, що був план операції (тобто терміни й тещо. На 25 червня, якщо не помиляюсь, прозвучало). Сам захід проводився, йшов і був схвалений Зе.Потім Безугла заявляє, що нема ніяких документальних даних про хто, чому і як відтермінував.І що?)))Питання до виконавців -- чому вони згідно плану не проводили операцію.Це просто щастя для отих виконавців (тобто силовиків), що отака специфіка цієї операції (увага та боротьба різних політичних сил).А так би їх зробили крайніми -- бо саме в них НЕМА підтвердження причини відтермінування.Ось це дуже показова роль "папірця" в кишені ... для виконавця.Бо спитають чому не діяв або діяв?Коли керівники не беруть на себе відповідальність, ухиляються від своїх прямих функцій, обов'язковків, то підлеглому залишається перш за все подбати за себе. Результат відходить на другий план.Тому він такий і є...Зато кожен дбаючий за себе забезпечений))За рахунок результату і по суті інших.От тільки стільців в країні (ринку), на яких можна не давати результат, але достатньо забезпечувати себе, обмежено, ну доволі обмаль. detroytred

Повідомлень: 24716 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2065 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7502750375047505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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