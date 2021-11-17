Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По мне так это не мигранты а халявщики!При всех противоречиях и разногласиях но Поляки правильно что не пускают этих бездарей. Да я помню что запад сам виновен что разворошил гнездо, но эти товарищи едут именно за халявой, они почему то не хотят ехать к своим братьям Мусульманам в тот же Египет или Персидские королевства.там и деньги есть и туристы работай не хочу.но нет пруться за халявными пособиями.Немцы после 2 мировой не ныли на союзников и массово не бежали из страны,а отстраивали ее.
2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.
3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.
4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.
5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.
6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.
7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.
Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?
Для чого тримати війська?
Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.
Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.
І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.
Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".
А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.
Серед працюючих підприємств прибутковими є лише 25% від загальної кількості. Олег Леусенко: Та ви ШО? Ай-яй-яй, а хто це зробив? За Порошенка активи держкомпаній щороку зростали, бо там не було людей олігархів. - Але ж Порох – барига, а наш Вовочка бореться з олігархами!1! Дивлячись на арифметику, з олігархами боровся Порох, а Вовік разом з ними краде. Зробили разом! Орест Петренко: За Порошенка підприємства Укроборонпрому працювали стабільно, часто в 2-3 зміни. Зараз працюють 3-4 дні на тиждень ...
В принципі да. Але мінімум, на мій погляд, трошки інший. Повинні бути конкретні посадовці, які не виконали ... вчасно.
Дивіться: підтверджують, що був план операції (тобто терміни й тещо. На 25 червня, якщо не помиляюсь, прозвучало). Сам захід проводився, йшов і був схвалений Зе. Потім Безугла заявляє, що нема ніяких документальних даних про хто, чому і як відтермінував. І що?))) Питання до виконавців -- чому вони згідно плану не проводили операцію.
Це просто щастя для отих виконавців (тобто силовиків), що отака специфіка цієї операції (увага та боротьба різних політичних сил). А так би їх зробили крайніми -- бо саме в них НЕМА підтвердження причини відтермінування.
Ось це дуже показова роль "папірця" в кишені ... для виконавця. Бо спитають чому не діяв або діяв?
Коли керівники не беруть на себе відповідальність, ухиляються від своїх прямих функцій, обов'язковків, то підлеглому залишається перш за все подбати за себе. Результат відходить на другий план. Тому він такий і є... Зато кожен дбаючий за себе забезпечений)) За рахунок результату і по суті інших.
От тільки стільців в країні (ринку), на яких можна не давати результат, але достатньо забезпечувати себе, обмежено, ну доволі обмаль.