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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:05
Tegularius написав: pesikot написав:
Такую операцию могли санкционировать только на самом высоком уровне
Собственно, Порошенко говорил, что санкционировал проведение подобной операции
В "Bellingcat" отмечают, что президента Украины Владимира Зеленского впервые проинформировали о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации
Итак, как бы не подвизгивал unicdima
"вы всё врёте" - операция была
В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства.
Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд".
Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее
). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко.
Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.
Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.
- Третьего не дано.
Да, по ходу дать госгарантии, что всё имущество,... - и члены семьи будут гарантированно от него освобождены(от каких либо претензий на имущество и Право в отношении имущественных обязательств).
Если в отношении 70% достойных Граждан Украины действует система регламентованная международным термином "Геноцид", то почему её не развернуть в отношении того, агрессивного меньшинства впроваджующего его в Украине?
Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:42
unicdima написав: pesikot написав:
Итак, как бы не подвизгивал unicdima
"вы всё врёте" - операция была
Брешеш як завжди, я ніколи не заперечував існування спецоперації.
А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.
unicdima написав:
Фуфло всі ці порохаті звинувачення, реальні злочини це приміром розвал справи по розстрілах на Майдані чи здача Дебальцевого, а тут ніяких питань до Зеленського нема.
Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat...
Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:11
Schmit написав:
А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.
+ Конечно за пост, но не пристало порядочному человеку тянуть сюда эту гниль с профессиональными губошлёпами.
Ибо ситуация сравнима с этой:
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