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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7503750475057506
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:05

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Такую операцию могли санкционировать только на самом высоком уровне
Собственно, Порошенко говорил, что санкционировал проведение подобной операции

В "Bellingcat" отмечают, что президента Украины Владимира Зеленского впервые проинформировали о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации

Итак, как бы не подвизгивал unicdima "вы всё врёте" - операция была


В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства.
Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд".
Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее :wink: ). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко.

Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.
Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.
- Третьего не дано.
Да, по ходу дать госгарантии, что всё имущество,... - и члены семьи будут гарантированно от него освобождены(от каких либо претензий на имущество и Право в отношении имущественных обязательств).
Если в отношении 70% достойных Граждан Украины действует система регламентованная международным термином "Геноцид", то почему её не развернуть в отношении того, агрессивного меньшинства впроваджующего его в Украине?
Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:42

  unicdima написав:
  pesikot написав:Итак, как бы не подвизгивал unicdima "вы всё врёте" - операция была

Брешеш як завжди, я ніколи не заперечував існування спецоперації.

А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.


  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=87lT2uo_QzU
І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум.

Фуфло всі ці порохаті звинувачення, реальні злочини це приміром розвал справи по розстрілах на Майдані чи здача Дебальцевого, а тут ніяких питань до Зеленського нема.

Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat...
Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:11

  Schmit написав:А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.

+ Конечно за пост, но не пристало порядочному человеку тянуть сюда эту гниль с профессиональными губошлёпами.
Ибо ситуация сравнима с этой:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:34

  Kudrjavuy написав:Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.
Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.
- Третьего не дано.

Сам-то давно с окопов вернулся?

Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?

Ваше меньшинство голосует за всяких ублюдков, а большинство мучается потом.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:44

  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.
Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.
- Третьего не дано.

Сам-то давно с окопов вернулся?

Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?

Ваше меньшинство голосует за всяких ублюдков, а большинство мучается потом.


Нестор Иванович Махно
Цитаты
https://citaty.info/man/nestor-mahno
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…

Речь вроде шла о другом? Что наёмная нелюдь в очередной раз поимела 73% избирателей Украины. "Импичмент"? В наших условиях это только новый "Майдан" - дичь неприемлемая для всех. Выход известен, и поэтому все его не хотят, "ибо бить будут не по паспорту, а по лицу".
Что вся сегодняшняя "Элитэ" представляющая власть в Украине - "неприкасаема"?
"Только бюджет в их руках." https://antikor.com.ua/articles/495105- ... lisj_vdvoe
И вместо "зарабатывать" - торговцы чужими собаками торгуют остатками Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 лис, 2021 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:08

ВАГНЕРГЕЙТ: нові документи ГУР, яких не було навіть у Bellingcat

Kudrjavuy
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  #<1 ... 7503750475057506
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