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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7503750475057506 Додано: Чет 18 лис, 2021 21:05 Tegularius написав: pesikot написав: Такую операцию могли санкционировать только на самом высоком уровне

Собственно, Порошенко говорил, что санкционировал проведение подобной операции



В "Bellingcat" отмечают, что президента Украины Владимира Зеленского впервые проинформировали о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации

Итак, как бы не подвизгивал unicdima "вы всё врёте" - операция была Такую операцию могли санкционировать только на самом высоком уровнеСобственно, Порошенко говорил, что санкционировал проведение подобной операцииИтак, как бы не подвизгивал"вы всё врёте" - операция была



В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства.

Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд".

Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее ). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко. В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства.Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд".Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко.

Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.

Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.

- Третьего не дано.

Да, по ходу дать госгарантии, что всё имущество,... - и члены семьи будут гарантированно от него освобождены(от каких либо претензий на имущество и Право в отношении имущественных обязательств).

Если в отношении 70% достойных Граждан Украины действует система регламентованная международным термином "Геноцид", то почему её не развернуть в отношении того, агрессивного меньшинства впроваджующего его в Украине?

Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества? Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.- Третьего не дано.Да, по ходу дать госгарантии, что всё имущество,... - и члены семьи будут гарантированно от него освобождены(от каких либо претензий на имущество и Право в отношении имущественных обязательств).Если в отношении 70% достойных Граждан Украины действует система регламентованная международным термином "Геноцид", то почему её не развернуть в отношении того, агрессивного меньшинства впроваджующего его в Украине?Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества? Kudrjavuy

Повідомлень: 8964 З нами з: 20.09.12 Подякував: 726 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 21:42 unicdima написав: pesikot написав: Итак, как бы не подвизгивал unicdima "вы всё врёте" - операция была Итак, как бы не подвизгивал"вы всё врёте" - операция была

Брешеш як завжди, я ніколи не заперечував існування спецоперації. Брешеш як завжди, я ніколи не заперечував існування спецоперації.

А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.





unicdima написав: Schmit написав: https://www.youtube.com/watch?v=87lT2uo_QzU

І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум. І нормальній країні за таке імпічмент, як мінімум.

Фуфло всі ці порохаті звинувачення, реальні злочини це приміром розвал справи по розстрілах на Майдані чи здача Дебальцевого, а тут ніяких питань до Зеленського нема. Фуфло всі ці порохаті звинувачення, реальні злочини це приміром розвал справи по розстрілах на Майдані чи здача Дебальцевого, а тут ніяких питань до Зеленського нема.

Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat...

Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії. А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat...Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії. Schmit

Повідомлень: 2488 З нами з: 08.09.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 22:11 Schmit написав: А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.

А ці двоє заперечували. Рекомендую переглянути, як огидно на сьогодні виглядає ця спроба покривання зелених.

+ Конечно за пост, но не пристало порядочному человеку тянуть сюда эту гниль с профессиональными губошлёпами.

Ибо ситуация сравнима с этой:

+ Конечно за пост, но не пристало порядочному человеку тянуть сюда эту гниль с профессиональными губошлёпами.Ибо ситуация сравнима с этой: Kudrjavuy

Повідомлень: 8964 З нами з: 20.09.12 Подякував: 726 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 22:34 Kudrjavuy написав: Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.

Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.

- Третьего не дано. Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.- Третьего не дано.

Сам-то давно с окопов вернулся?



Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?

Ваше меньшинство голосует за всяких ублюдков, а большинство мучается потом. Сам-то давно с окопов вернулся?Ваше меньшинство голосует за всяких ублюдков, а большинство мучается потом. Tegularius Повідомлень: 1644 З нами з: 11.02.14 Подякував: 218 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 22:44 Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.

Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.

- Третьего не дано. Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.- Третьего не дано.

Сам-то давно с окопов вернулся?



Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?

Ваше меньшинство голосует за всяких ублюдков, а большинство мучается потом. Сам-то давно с окопов вернулся?Ваше меньшинство голосует за всяких ублюдков, а большинство мучается потом.



Нестор Иванович Махно

Цитаты

https://citaty.info/man/nestor-mahno

…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…

Речь вроде шла о другом? Что наёмная нелюдь в очередной раз поимела 73% избирателей Украины. "Импичмент"? В наших условиях это только новый "Майдан" - дичь неприемлемая для всех. Выход известен, и поэтому все его не хотят, "ибо бить будут не по паспорту, а по лицу".

Что вся сегодняшняя "Элитэ" представляющая власть в Украине - "неприкасаема"?

"Только бюджет в их руках." https://antikor.com.ua/articles/495105- ... lisj_vdvoe

И вместо "зарабатывать" - торговцы чужими собаками торгуют остатками Украины. Нестор Иванович МахноЦитатыРечь вроде шла о другом? Что наёмная нелюдь в очередной раз поимела 73% избирателей Украины. "Импичмент"? В наших условиях это только новый "Майдан" - дичь неприемлемая для всех. Выход известен, и поэтому все его не хотят, "ибо бить будут не по паспорту, а по лицу".Что вся сегодняшняя "Элитэ" представляющая власть в Украине - "неприкасаема"?"Только бюджет в их руках."И вместо "зарабатывать" - торговцы чужими собаками торгуют остатками Украины. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 лис, 2021 23:27, всього редагувалось 1 раз. Kudrjavuy

Повідомлень: 8964 З нами з: 20.09.12 Подякував: 726 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лис, 2021 23:08 ⚡ ВАГНЕРГЕЙТ: нові документи ГУР, яких не було навіть у Bellingcat

Kudrjavuy

Повідомлень: 8964 З нами з: 20.09.12 Подякував: 726 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7503750475057506 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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