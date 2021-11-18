Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Такую операцию могли санкционировать только на самом высоком уровне Собственно, Порошенко говорил, что санкционировал проведение подобной операции
В "Bellingcat" отмечают, что президента Украины Владимира Зеленского впервые проинформировали о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации
Итак, как бы не подвизгивал unicdima "вы всё врёте" - операция была
В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства. Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд". Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее ). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко.
Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно. Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы. - Третьего не дано. Да, по ходу дать госгарантии, что всё имущество,... - и члены семьи будут гарантированно от него освобождены(от каких либо претензий на имущество и Право в отношении имущественных обязательств). Если в отношении 70% достойных Граждан Украины действует система регламентованная международным термином "Геноцид", то почему её не развернуть в отношении того, агрессивного меньшинства впроваджующего его в Украине? Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?
Фуфло всі ці порохаті звинувачення, реальні злочини це приміром розвал справи по розстрілах на Майдані чи здача Дебальцевого, а тут ніяких питань до Зеленського нема.
Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat... Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії.
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Речь вроде шла о другом? Что наёмная нелюдь в очередной раз поимела 73% избирателей Украины. "Импичмент"? В наших условиях это только новый "Майдан" - дичь неприемлемая для всех. Выход известен, и поэтому все его не хотят, "ибо бить будут не по паспорту, а по лицу". Что вся сегодняшняя "Элитэ" представляющая власть в Украине - "неприкасаема"? "Только бюджет в их руках." https://antikor.com.ua/articles/495105- ... lisj_vdvoe И вместо "зарабатывать" - торговцы чужими собаками торгуют остатками Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 лис, 2021 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Лидером по приросту вложений в украинский госдолг стала украинская «дочка» российского Сбербанка. Банк, принадлежащий российскому государству приобрел украинских гособлигаций на 2 млрд. грн. (читай прокредитовал бюджет Украины на эту сумму). Кто-нибудь объяснит что это? Это такая российско-украинская война?