RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7504750575067507
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:44

  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Вступать в изначально глупую полемику, с Вами бесполезно.
Ибо в этом случае только вести к доктору или в штаны и в окопы.
- Третьего не дано.

Сам-то давно с окопов вернулся?

Почему не дать ему(меньшинству) возможность стать достойной частью украинского общества?

Ваше меньшинство голосует за всяких ублюдков, а большинство мучается потом.


Нестор Иванович Махно
Цитаты
https://citaty.info/man/nestor-mahno
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…

Речь вроде шла о другом? Что наёмная нелюдь в очередной раз поимела 73% избирателей Украины. "Импичмент"? В наших условиях это только новый "Майдан" - дичь неприемлемая для всех. Выход известен, и поэтому все его не хотят, "ибо бить будут не по паспорту, а по лицу".
Что вся сегодняшняя "Элитэ" представляющая власть в Украине - "неприкасаема"?
"Только бюджет в их руках." https://antikor.com.ua/articles/495105- ... lisj_vdvoe
И вместо "зарабатывать" - торговцы чужими собаками торгуют остатками Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 лис, 2021 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8963
З нами з: 20.09.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:08

ВАГНЕРГЕЙТ: нові документи ГУР, яких не було навіть у Bellingcat

Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8963
З нами з: 20.09.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:50

Топ-5 банков по приросту портфеля ОВГЗ, млн грн.

https://minfin.com.ua/2021/10/07/72997713/

Лидером по приросту вложений в украинский госдолг стала украинская «дочка» российского Сбербанка. Банк, принадлежащий российскому государству приобрел украинских гособлигаций на 2 млрд. грн. (читай прокредитовал бюджет Украины на эту сумму). Кто-нибудь объяснит что это? Это такая российско-украинская война?
Tegularius
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 11.02.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:14

  Tegularius написав:Топ-5 банков по приросту портфеля ОВГЗ, млн грн.
https://minfin.com.ua/2021/10/07/72997713/
Лидером по приросту вложений в украинский госдолг стала украинская «дочка» российского Сбербанка. Банк, принадлежащий российскому государству приобрел украинских гособлигаций на 2 млрд. грн. (читай прокредитовал бюджет Украины на эту сумму). Кто-нибудь объяснит что это? Это такая российско-украинская война?

А товарооборот с РФ $7.3 млрд (третье место) вас не смущает?
И 2 млрд грн - это копейки по сравнению с триллионным бюджетом.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18459
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2318 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:48

Tegularius
Starikan
Этот вопрос был, буквально на пальцах разложен в ветке Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
В цифрах.($)
В технологиях
В наличии производств
В специалистах
В транспортных путях
В наличии сырьевой базы
..................................
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8963
З нами з: 20.09.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:09

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:С паршивой овцы... и учитывая, что фюрер может просто перекрыть краник - и Эвропе каюк. Куда там тому жалкому Адольфу.
ПИГСы и мадьяры - те вообще молятся на фюрера.

Так да. Еще года 3 назад я бы с вами даже поспорил, но на сегодняшний день любая нелепица представляется вероятной. Перекроет краник/объявит третью мировую - все возможно.
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 81
З нами з: 10.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7504750575067507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.