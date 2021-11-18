Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Речь вроде шла о другом? Что наёмная нелюдь в очередной раз поимела 73% избирателей Украины. "Импичмент"? В наших условиях это только новый "Майдан" - дичь неприемлемая для всех. Выход известен, и поэтому все его не хотят, "ибо бить будут не по паспорту, а по лицу". Что вся сегодняшняя "Элитэ" представляющая власть в Украине - "неприкасаема"? "Только бюджет в их руках." https://antikor.com.ua/articles/495105- ... lisj_vdvoe И вместо "зарабатывать" - торговцы чужими собаками торгуют остатками Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 лис, 2021 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Лидером по приросту вложений в украинский госдолг стала украинская «дочка» российского Сбербанка. Банк, принадлежащий российскому государству приобрел украинских гособлигаций на 2 млрд. грн. (читай прокредитовал бюджет Украины на эту сумму). Кто-нибудь объяснит что это? Это такая российско-украинская война?
Tegularius написав:Топ-5 банков по приросту портфеля ОВГЗ, млн грн. https://minfin.com.ua/2021/10/07/72997713/ Лидером по приросту вложений в украинский госдолг стала украинская «дочка» российского Сбербанка. Банк, принадлежащий российскому государству приобрел украинских гособлигаций на 2 млрд. грн. (читай прокредитовал бюджет Украины на эту сумму). Кто-нибудь объяснит что это? Это такая российско-украинская война?
А товарооборот с РФ $7.3 млрд (третье место) вас не смущает? И 2 млрд грн - это копейки по сравнению с триллионным бюджетом.
Tegularius Starikan Этот вопрос был, буквально на пальцах разложен в ветке Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? В цифрах.($) В технологиях В наличии производств В специалистах В транспортных путях В наличии сырьевой базы ..................................