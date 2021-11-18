Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:На місці ОП я б зараз серйозно зайнявся Бутусовим, дуже вже від нього смердить. Фінансує Бутусова людина із санкційного списка РНБО Сеяр Куршутов, за Порошенка він був смотрящим за контрабандними потоками, "правою рукою" депутата від БПП Грановського і дивним чином Куршутов прилітає в Росію саме в той день коли Коц публікує першу інформацію про вагнерівців, а потім вона з`являється у Бутусова. Совпадєніє?
pesikot написав:Такую операцию могли санкционировать только на самом высоком уровне Собственно, Порошенко говорил, что санкционировал проведение подобной операции
В "Bellingcat" отмечают, что президента Украины Владимира Зеленского впервые проинформировали о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации
Итак, как бы не подвизгивал unicdima "вы всё врёте" - операция была
В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства. Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд". Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее ). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко.
А вот и подтянулось "да всё это неважно"
32 НЕрядовых боевиков, которые могли бы дать показания преступлений РФ на Донбассе, прямые показания
Чего тебе, конечно же, не хотелось. Ведь ты знаешь, что РФ воююет на Донбассе, но у тебя в голове "а докажите"
Международного сканадала не было бы, спец.операция была согласована. Ты не ровняй с полоумный бульбофюрером, который захватил гражданский борт
Ну а РФ - да кого волнует мнение убийцы ? Или ты полностью оправдываешь РФ, как убийцу ? Если оправдлываешь, то у меня вопросов к тебе нет
Realist написав:Все що нам потрібно - це судова реформа. Щоб кожен знав, що перед законом всі рівні. А далі все само по собі стане на місця. Не відразу, звичайно, але за 3-5-7 років - так.
Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.
Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.
Не хотів коментувати в робочий час. Зверніть увагу. Я не написав про жодну іншу реформу, а тільки/саме про судову. Тому, що вона як той Замковий камінь без якого вся конструкція Держави приречена на розпад. Всі інші реформи - похідні. І тому вони і не відбудуться допоки не відбудеться судова реформа. У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді. Реформується не кожен окремий суддя, а інституція в цілому. При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути. Реформа починається зверху. І для цього потрібна ВИКЛЮЧНО політична воля керівництва держави. У Порошенка її не було. У Зеленського теж. Бо обидва знали, що після реформи (якщо б вона відбулась) на їхніх політичних кар'єрах, а головне на політичних партіях які вони представляють, можна відразу ставити хрест. "Свій суд" коли ти при владі - це виявляється дуже зручно та вигідно і цим користаються. А потім приходить нова влада, розуміє всі "розклади" і каже: Обов'язково, але потім. А такі люди як п. Вовк чи п. Портнов продовжують тихо робити свою справу. Порошенко зробив ставку не на інституції, а на те, що він як бізнесмен із усіма домовиться. Ми всі бачили чим це закінчилось. Особливо в Харкові та Одесі. Зеленський не вміє ні домовлятись ні не має команди на яку можна спертись. Система вже його "з'їла" і зараз він вже нічого не силі змінити, а тільки йде за течією. Висновок. Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави. Так звані "Еліти". Але якщо вони ще не готові, то будемо як євреї чекати 40 років допоки не помруть ті, хто пам'ятає як красти і доки не з'являться нові "Еліти".
ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.
Realist написав:У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді. Реформується не кожен окремий суддя, а інституція в цілому. При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути. Реформа починається зверху. І для цього потрібна ВИКЛЮЧНО політична воля керівництва держави. Висновок. Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави. Так звані "Еліти". Але якщо вони ще не готові, то будемо як євреї чекати 40 років допоки не помруть ті, хто пам'ятає як красти і доки не з'являться нові "Еліти".
ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.
Только не подумайте, что я против того чтобы Вы писали. Давайте посмотрим со стороны - політична воля держави - правила написания постов на форуме. Вы - судья, пишущий не в той теме и сами это понимаете, но годами читаете только эту тему. Тут уже нужна воля индивидума. Начнем с зарядки каждое утро, не хочется, а надо.
Вы невнимательно знакомитесь с изложенным. Вот прямая перспектива честного патриота Украины в вашей интерпритации: https://exo.in.ua/news/54884