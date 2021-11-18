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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7506750775087509
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:09

  Tegularius написав:В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства.
Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд".
Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее :wink: ). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко.

Попытка захвата самолета была бы самой опасной, непредсказуемой и привела бы к огромным проблемам для Украины.
Возможно вариант с самолетом и был, хотя я в этом сильно сомневаюсь, на такой риск не пошел бы ни один руководитель наших спецслужб.
Видим к какому международному скандалу у белорусов привела посадка самолета, а если бы при штурме самолета с вагнеровцами погибли люди? Ни одна иностранная спецслужба как видим в операции не участвовала и все эти сказки порохатых про турецких спецназовцев, бронированные двери и прочая муть были только враньем.
Судя по всему россияне были давно в курсе операции, слишком гладко все шло, а там все под колпаком ФСБ, процессуальные документы и схему операции Коц опубликовал еще до того как вагнеровцы вернулись в Россию.
По моему мнению на захват самолета наших пытались направить сами россияне, эта провокация могла привести к огромным проблемам, вплоть до санкций уже против самой Украины.
unicdima
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