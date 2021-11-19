Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вот думаю, нужно ли это здесь оставлять или нет, а то как это часто бывает, есть риск взрыва некоторых пуканчиков даже просто от одного только упоминания имени Но пусть будет если не зацензурят https://www.youtube.com/watch?v=CQ3da8vMWio
п.с. Критикуя, предлагайТе, а то тотальная катастрофа в стране всё ближе и ближе.
pesikot написав:Международного сканадала не было бы, спец.операция была согласована. Ты не ровняй с полоумный бульбофюрером, который захватил гражданский борт
Ну а РФ - да кого волнует мнение убийцы ? Или ты полностью оправдываешь РФ, как убийцу ? Если оправдлываешь, то у меня вопросов к тебе нет
Знову одна брехня. Як ми бачим ні одна іноземна спецслужба не брала в ній участь.
А зезедент сказав, що то була "не наша спецоперація". То чия ж? марсіан напевно.
unicdima написав:
Schmit написав:Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat... Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії.
Знову одна брехня. Ключових беркутівців випустив до Росії саме Порошенко, саме він з Югіком розвалив справу по розстрілах на Майдані, тоді зникли ключові докази. Я вже тут детально розказував про здачу Дебальцево, можу повторити. Дебальцевський плацдарм був добре укріплений і взяти його не вдавалося незважаючи на великі втрати, але з ключового пункту Логвиново раптово були виведені наші війська і миттєво воно було зайнято росіянами(вночі), це дало їм змогу оточити наше угрупування. Дивним чином у порохатого Генштабу не виявилось резервів для розблокування, хоча лише в Дебальцево було кілька тисяч але вони наказу не отримали. І після того як створилося оточення Порошенко наказує припинити вогонь по всьому фронту, замість того щоб всіма силами рятувати оточених. Тут нічого навіть обговорювати, державна зрада однозначно. Судячи з усього в планах Порошенко було створення масштабної трагедії, з тисячами вбитих та полонених, лише оточені поламали ці плани коли таємно від порохатого Генштабу прорвалися до своїх.
БУРБА ПОДТВЕРДИЛ: - ВСЕХ, КТО ПЛАНИРОВАЛ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПО ВАГНЕРОВЦАМ УВОЛИЛИ ИЗ ЗСУ. - У ВСЕХ НИХ ЗАБРАЛИ ДОКУМЕНТЫ ПРИКРЫТИЯ. - ЕРМАК ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЗЕЛЕНСКОГО.
Типовий порохатий злив. А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.