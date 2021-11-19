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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7506750775087509
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:14

unicdima
Это "пожелания", от 73% со всей Украины:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:12

Re: Політичні дискусії

Вот думаю, нужно ли это здесь оставлять или нет, а то как это часто бывает, есть риск взрыва некоторых пуканчиков даже просто от одного только упоминания имени :mrgreen:
Но пусть будет если не зацензурят
https://www.youtube.com/watch?v=CQ3da8vMWio

п.с. Критикуя, предлагайТе, а то тотальная катастрофа в стране всё ближе и ближе.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:47

  unicdima написав:
  pesikot написав:Международного сканадала не было бы, спец.операция была согласована.
Ты не ровняй с полоумный бульбофюрером, который захватил гражданский борт

Ну а РФ - да кого волнует мнение убийцы ?
Или ты полностью оправдываешь РФ, как убийцу ? Если оправдлываешь, то у меня вопросов к тебе нет

Знову одна брехня.
Як ми бачим ні одна іноземна спецслужба не брала в ній участь.

А зезедент сказав, що то була "не наша спецоперація". То чия ж? марсіан напевно.

  unicdima написав:
  Schmit написав:Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat...
Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії.

Знову одна брехня.
Ключових беркутівців випустив до Росії саме Порошенко, саме він з Югіком розвалив справу по розстрілах на Майдані, тоді зникли ключові докази.
Я вже тут детально розказував про здачу Дебальцево, можу повторити.
Дебальцевський плацдарм був добре укріплений і взяти його не вдавалося незважаючи на великі втрати, але з ключового пункту Логвиново раптово були виведені наші війська і миттєво воно було зайнято росіянами(вночі), це дало їм змогу оточити наше угрупування. Дивним чином у порохатого Генштабу не виявилось резервів для розблокування, хоча лише в Дебальцево було кілька тисяч але вони наказу не отримали. І після того як створилося оточення Порошенко наказує припинити вогонь по всьому фронту, замість того щоб всіма силами рятувати оточених.
Тут нічого навіть обговорювати, державна зрада однозначно.
Судячи з усього в планах Порошенко було створення масштабної трагедії, з тисячами вбитих та полонених, лише оточені поламали ці плани коли таємно від порохатого Генштабу прорвалися до своїх.

Це лише твої зелені фантазії, не більше.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:52

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:От тільки не потрібно фантазувати.

Там лише факти і ніхто з порохатих їх не може заперечити.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:13

  unicdima написав:
  Schmit написав:От тільки не потрібно фантазувати.

Там лише факти і ніхто з порохатих їх не може заперечити.

Немає у тебе ніяких фактів, лише зелені фантазі і заперечувати нічого.
Ось це факти.
https://www.youtube.com/post/UgkxCUlatuFm_jGFbuXvVOjKYxIx_M7oZ5fm
БУРБА ПОДТВЕРДИЛ:
- ВСЕХ, КТО ПЛАНИРОВАЛ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПО ВАГНЕРОВЦАМ УВОЛИЛИ ИЗ ЗСУ.
- У ВСЕХ НИХ ЗАБРАЛИ ДОКУМЕНТЫ ПРИКРЫТИЯ.
- ЕРМАК ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЗЕЛЕНСКОГО.

Це знищення розвідки.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:33

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:От тільки не потрібно фантазувати.

Там лише факти і ніхто з порохатих їх не може заперечити.

Немає у тебе ніяких фактів, лише зелені фантазі і заперечувати нічого.
Ось це факти.
https://www.youtube.com/post/UgkxCUlatuFm_jGFbuXvVOjKYxIx_M7oZ5fm
БУРБА ПОДТВЕРДИЛ:
- ВСЕХ, КТО ПЛАНИРОВАЛ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПО ВАГНЕРОВЦАМ УВОЛИЛИ ИЗ ЗСУ.
- У ВСЕХ НИХ ЗАБРАЛИ ДОКУМЕНТЫ ПРИКРЫТИЯ.
- ЕРМАК ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЗЕЛЕНСКОГО.

Типовий порохатий злив.
А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:38

  Schmit написав:Це знищення розвідки.

Знищення розвідки це спільна спецоперація ФСБ і порохатих пропагандонів.
Ніде в світі такі теми не обговорюються публічно, а тут порохаті викладають методи, алгоритми роботи розвідки, публікують цілком таємні документи, це свідчить лише про одне, що порохаті є ворогом.
unicdima
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