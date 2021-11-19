unicdima написав:

Schmit написав: Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat...

Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії. Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat...Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії.

Знову одна брехня.Ключових беркутівців випустив до Росії саме Порошенко, саме він з Югіком розвалив справу по розстрілах на Майдані, тоді зникли ключові докази.Я вже тут детально розказував про здачу Дебальцево, можу повторити.Дебальцевський плацдарм був добре укріплений і взяти його не вдавалося незважаючи на великі втрати, але з ключового пункту Логвиново раптово були виведені наші війська і миттєво воно було зайнято росіянами(вночі), це дало їм змогу оточити наше угрупування. Дивним чином у порохатого Генштабу не виявилось резервів для розблокування, хоча лише в Дебальцево було кілька тисяч але вони наказу не отримали. І після того як створилося оточення Порошенко наказує припинити вогонь по всьому фронту, замість того щоб всіма силами рятувати оточених.Тут нічого навіть обговорювати, державна зрада однозначно.Судячи з усього в планах Порошенко було створення масштабної трагедії, з тисячами вбитих та полонених, лише оточені поламали ці плани коли таємно від порохатого Генштабу прорвалися до своїх.