Додано: Суб 20 лис, 2021 03:59

Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.

Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.

Видите-ли, Ахметке не заплатили по "зеленому тарифу"

Расшифрую: государство должно было забрать деньги из бюджета у наших врачей, военных, учителей, и подарить их самому богатому олигарху страны.

Подарить якобы за то, что он содержит мощности "альтернативной энергетики" (абсолютно нерентабельная в наших условиях, с себестоимостью во много раз выше рыночной цены на энергию). Этот механизм "зеленых тарифов", придуманный в развитых странах для стимулирования стартапов в области альтернативной энергетики, у нас пытается оседлать Ринат Ахметов. Понастроил несколько маломощных "игрушщечных" солнечных ЭС и ветряков, не факт что они вообще работают и что-то производят. И за это наш госбюджет должен дотировать этот его "стартап". Забирая эти средства у медиков, военных, стариков, учителей.



Сволочь рыжая.



А порохатые проститутки всегда готовы за деньги погавкать. Сывочолому гуру все равно уже ничего не светит, но тут можно у Ахметки подзаработать.

Ну и высокооплачиваемой матерой проститутку Шустеру не привыкать. Надеюсь его закроют не только информационно, но и физически. Сколько он "постарался" для стравливания и зомбирования украинцев - еще таких поискать