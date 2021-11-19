Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вот думаю, нужно ли это здесь оставлять или нет, а то как это часто бывает, есть риск взрыва некоторых пуканчиков даже просто от одного только упоминания имени Но пусть будет если не зацензурят https://www.youtube.com/watch?v=CQ3da8vMWio
п.с. Критикуя, предлагайТе, а то тотальная катастрофа в стране всё ближе и ближе.
pesikot написав:Международного сканадала не было бы, спец.операция была согласована. Ты не ровняй с полоумный бульбофюрером, который захватил гражданский борт
Ну а РФ - да кого волнует мнение убийцы ? Или ты полностью оправдываешь РФ, как убийцу ? Если оправдлываешь, то у меня вопросов к тебе нет
Знову одна брехня. Як ми бачим ні одна іноземна спецслужба не брала в ній участь.
А зезедент сказав, що то була "не наша спецоперація". То чия ж? марсіан напевно.
unicdima написав:
Schmit написав:Та так, кругом порохоботи, CNN, WP, Bloomberg, Politico, FT, Belingcat... Стосовно Дебальцево і Майдану, вже 2,5 роки у 100% зелених прокурорів питань нема взагалі ні до кого. Чому? Та тому, що беркутівців разом з Цемахом з країни випустив саме Зе. А Дебальцево тримали з усіх сил, його вимушена здача - військова поразка слабкої на той час української армії.
Знову одна брехня. Ключових беркутівців випустив до Росії саме Порошенко, саме він з Югіком розвалив справу по розстрілах на Майдані, тоді зникли ключові докази. Я вже тут детально розказував про здачу Дебальцево, можу повторити. Дебальцевський плацдарм був добре укріплений і взяти його не вдавалося незважаючи на великі втрати, але з ключового пункту Логвиново раптово були виведені наші війська і миттєво воно було зайнято росіянами(вночі), це дало їм змогу оточити наше угрупування. Дивним чином у порохатого Генштабу не виявилось резервів для розблокування, хоча лише в Дебальцево було кілька тисяч але вони наказу не отримали. І після того як створилося оточення Порошенко наказує припинити вогонь по всьому фронту, замість того щоб всіма силами рятувати оточених. Тут нічого навіть обговорювати, державна зрада однозначно. Судячи з усього в планах Порошенко було створення масштабної трагедії, з тисячами вбитих та полонених, лише оточені поламали ці плани коли таємно від порохатого Генштабу прорвалися до своїх.
БУРБА ПОДТВЕРДИЛ: - ВСЕХ, КТО ПЛАНИРОВАЛ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПО ВАГНЕРОВЦАМ УВОЛИЛИ ИЗ ЗСУ. - У ВСЕХ НИХ ЗАБРАЛИ ДОКУМЕНТЫ ПРИКРЫТИЯ. - ЕРМАК ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЗЕЛЕНСКОГО.
Типовий порохатий злив. А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.
Знищення розвідки це спільна спецоперація ФСБ і порохатих пропагандонів. Ніде в світі такі теми не обговорюються публічно, а тут порохаті викладають методи, алгоритми роботи розвідки, публікують цілком таємні документи, це свідчить лише про одне, що порохаті є ворогом.
Tegularius написав:В таких вещах важно соотносить возможную выгоду и потери/риски. Это как раз функция политического руководства. Допустим, операция была успешно осуществлена. Выгода для Украины: 25 рядовых боевиков, не владеющих важной или секретной информацией (иначе ФСБ так просто не выпускала бы из страны). Ну пополнили бы "обменный фонд". Потери/риски: международный скандал связанный с незаконной посадкой самолета, подобный тому, с которым столкнулась Белорусь, решившая позже таки это провернуть (чего пропадать хорошей идее ). И второе - непредсказуемая реакция России, ведь речь шла бы по-сути о похищении её граждан. Это если не казус белли, то очень близко.
А вот и подтянулось "да всё это неважно"
32 НЕрядовых боевиков, которые могли бы дать показания преступлений РФ на Донбассе, прямые показания
Чего тебе, конечно же, не хотелось. Ведь ты знаешь, что РФ воююет на Донбассе, но у тебя в голове "а докажите"
Так уже были пленные кадровые российские военные, а не какие-то бомжи, не знал? Эти "нерядовые боевики" на стройках шабашили.
Международного сканадала не было бы, спец.операция была согласована. Ты не ровняй с полоумный бульбофюрером, который захватил гражданский борт
С кем согласована, с ИКАО? А тот борт, который собирались садить был не гражданским?
Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать. Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского. Видите-ли, Ахметке не заплатили по "зеленому тарифу" Расшифрую: государство должно было забрать деньги из бюджета у наших врачей, военных, учителей, и подарить их самому богатому олигарху страны. Подарить якобы за то, что он содержит мощности "альтернативной энергетики" (абсолютно нерентабельная в наших условиях, с себестоимостью во много раз выше рыночной цены на энергию). Этот механизм "зеленых тарифов", придуманный в развитых странах для стимулирования стартапов в области альтернативной энергетики, у нас пытается оседлать Ринат Ахметов. Понастроил несколько маломощных "игрушщечных" солнечных ЭС и ветряков, не факт что они вообще работают и что-то производят. И за это наш госбюджет должен дотировать этот его "стартап". Забирая эти средства у медиков, военных, стариков, учителей.
Сволочь рыжая.
А порохатые проститутки всегда готовы за деньги погавкать. Сывочолому гуру все равно уже ничего не светит, но тут можно у Ахметки подзаработать. Ну и высокооплачиваемой матерой проститутку Шустеру не привыкать. Надеюсь его закроют не только информационно, но и физически. Сколько он "постарался" для стравливания и зомбирования украинцев - еще таких поискать