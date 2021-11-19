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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лис, 2021 06:15
Tegularius написав:
Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.
Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ
Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.
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