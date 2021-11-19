Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ
Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лис, 2021 06:15
Re: Політичні дискусії
Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ
Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.
Додано: Суб 20 лис, 2021 09:32
Так шо, Шмыгаля скоро уберут?
Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.
Вот в этом видео еще месяц назад все прекрасно объяснило.
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