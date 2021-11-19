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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7507750875097510 Додано: Суб 20 лис, 2021 06:15 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.

Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского. Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.

Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ

Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше. Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІПорошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше. Ukrainian

Повідомлень: 10319 З нами з: 18.06.08 Подякував: 40 раз. Подякували: 714 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 09:32 Tegularius написав: Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать. Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.

Так шо, Шмыгаля скоро уберут?

Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.

Вот в этом видео еще месяц назад все прекрасно объяснило.

https://www.youtube.com/watch?v=bpLtyEf1oSk Так шо, Шмыгаля скоро уберут?Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.Вот в этом видео еще месяц назад все прекрасно объяснило. Schmit

Повідомлень: 2491 З нами з: 08.09.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 11:16 Ukrainian написав: Tegularius написав: Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.

Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского. Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.

Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ

Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше. Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІПорошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.

Я про це давно кажу.

Вони за щось добре тримають Пороха на гачку, Словянськ, Іловайськ, Дебальцево не можуть бути просто співпадінням. Дозвіл на вивезення обладнання з арештованої фабрики теж багато про що каже. А пропаганда в порохатій бригаді побудована на російській моделі, можливо там і куратори одні, бо дуже часто теми та їх реалізація однакові.

Якщо Зеленський в найближчий час не почне жорстку протидію то його знищать. Я про це давно кажу.Вони за щось добре тримають Пороха на гачку, Словянськ, Іловайськ, Дебальцево не можуть бути просто співпадінням. Дозвіл на вивезення обладнання з арештованої фабрики теж багато про що каже. А пропаганда в порохатій бригаді побудована на російській моделі, можливо там і куратори одні, бо дуже часто теми та їх реалізація однакові.Якщо Зеленський в найближчий час не почне жорстку протидію то його знищать. unicdima

Повідомлень: 2066 З нами з: 10.06.19 Подякував: 86 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7507750875097510 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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