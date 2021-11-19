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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7507750875097510
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 06:15

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.

Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ
Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:32

  Tegularius написав:Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.

Так шо, Шмыгаля скоро уберут?
Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.
Вот в этом видео еще месяц назад все прекрасно объяснило.
https://www.youtube.com/watch?v=bpLtyEf1oSk
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:16

  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.

Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ
Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.

Я про це давно кажу.
Вони за щось добре тримають Пороха на гачку, Словянськ, Іловайськ, Дебальцево не можуть бути просто співпадінням. Дозвіл на вивезення обладнання з арештованої фабрики теж багато про що каже. А пропаганда в порохатій бригаді побудована на російській моделі, можливо там і куратори одні, бо дуже часто теми та їх реалізація однакові.
Якщо Зеленський в найближчий час не почне жорстку протидію то його знищать.
unicdima
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