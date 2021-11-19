Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ
Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лис, 2021 06:15
Re: Політичні дискусії
Те що Зеленський виграє у Порошенка я бачу по кількості лайна яким його обливають раша ЗМІ
Порошенко ж скоріш за все Кремль влаштовував більш менш, і його через це лайном раша ЗМІ обливали набагато менше.
Додано: Суб 20 лис, 2021 09:32
Так шо, Шмыгаля скоро уберут?
Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.
Вот в этом видео еще месяц назад все прекрасно объяснило.
Додано: Суб 20 лис, 2021 11:16
Я про це давно кажу.
Вони за щось добре тримають Пороха на гачку, Словянськ, Іловайськ, Дебальцево не можуть бути просто співпадінням. Дозвіл на вивезення обладнання з арештованої фабрики теж багато про що каже. А пропаганда в порохатій бригаді побудована на російській моделі, можливо там і куратори одні, бо дуже часто теми та їх реалізація однакові.
Якщо Зеленський в найближчий час не почне жорстку протидію то його знищать.
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:37
Браво!
Только "срединка" гавнецом попахивает.
От человека дадёкого от Государства, и совершенно не представляющего "откуда беруться деньги для учителей, госслужащих, медиков, военных, стариков, ... ".
Что такое "Государство" и откуда в нём беруться "деньги".
Батенька, если Вы пацефист, или Вера не позволяет, значит в штаны и в шахту "казённую" - честно зарабатывать пенсию, - честно добывать уголь - стране нужно угля, хоть мелкого, но до... - вперёд!
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:41
Re: Політичні дискусії
Вагнергейт - раздувает ЛГБТ с причины тотальной ..опы в экономике Украины, голод, тотальный беспредел.
Отвлечь плебс от ситуации внутри страны - дожили, даже с коммуналкой.
Это означает, что клоуны опустили Украину ниже бананового государства.
Население стоит по факту откровенного Геноцида.
При чём от лиц не имеющих корней в Украине.
Светит не "Майдан", а сокращение паразитов в Украине, по странности не имеющих ничего общего с украинцами.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|