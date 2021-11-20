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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7507750875097510
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:33

  unicdima написав:Якщо Зеленський в найближчий час не почне жорстку протидію то його знищать.

Поэтому пусть объявляет дЗе!хад и вместо большой стройки-пилки начинает Большую Уборку (БУ!) в парках, скверах, водоемах, ликвидируя стихийные свалки и приведя в порядок легальные. Аналогично и в политике. Тем более 30 лет этим никто не занимался, может стать первопроходцем в строительстве Зеленої Країни.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:15

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского


Принцип бумерангу - все, що почав сам, тобі ж і вертається!!!
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 06:46

  Schmit написав:Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.

В какой-то степени да: украинская народная политическая традиция побивания батька гуртом.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:16

  unicdima написав:Типовий порохатий злив.
А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.

Бла-бла-бла ... брехня зелёной плесени

Ермак у нас во многое не имеет полномочий втручатися, але це робить

Предлагаю убрать Ермака, но unicdima засцит даже озвучить эту мысль :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:18

  Аlександр написав:Так что там показала операция "Колоноскопия" :roll:
Оружие будет, а то Путин уже совсем скоро вот-вот нападет.

Ну тебе виднее, как у тебя прошла колоноскопия

Но вижу, что у тебя всё плохо. Геморрой замучал, поэтому ты колоноскопию и вспомнил

:)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:29

  Tegularius написав:Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.


Объясняю для детей природы

Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам

А теперь это вылезло. И всё гражданское общество Украины возмущено
Тебе это не понять. Ведь ты раб. Свобода тебе не доступна. А если и доступна тебе свобода, то ограничена длиной цепи. Собственно, потому ты и гавкаешь на коротком поводке

А Ахметов. Он просто используёт глобальный проёб Зеленского
Ну так Зеленскому надо было мозги включать. А он непроходимо туп, включать нечего
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