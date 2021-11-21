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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лис, 2021 19:33
unicdima написав:
Якщо Зеленський в найближчий час не почне жорстку протидію то його знищать.
Поэтому пусть объявляет дЗе!
хад и вместо большой стройки-пилки начинает Б
ольшую У
борку (БУ!
) в парках, скверах, водоемах, ликвидируя стихийные свалки и приведя в порядок легальные. Аналогично и в политике. Тем более 30 лет этим никто не занимался, может стать первопроходцем в строительстве Зеленої Країни
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:15
Tegularius написав:
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского
Принцип бумерангу - все, що почав сам, тобі ж і вертається!!!
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Додано: Нед 21 лис, 2021 06:46
Schmit написав:
Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.
В какой-то степени да: украинская народная политическая традиция побивания батька гуртом.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:16
unicdima написав:
Типовий порохатий злив.
А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.
Бла-бла-бла ... брехня зелёной плесени
Ермак у нас во многое не имеет полномочий втручатися, але це робить
Предлагаю убрать Ермака, но unicdima
засцит даже озвучить эту мысль
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:18
Аlександр написав:
Так что там показала операция "Колоноскопия"
Оружие будет, а то Путин уже совсем скоро вот-вот нападет.
Ну тебе виднее, как у тебя прошла колоноскопия
Но вижу, что у тебя всё плохо. Геморрой замучал, поэтому ты колоноскопию и вспомнил
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:29
Tegularius написав:
Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.
Объясняю для детей природы
Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А теперь это вылезло. И всё гражданское общество Украины возмущено
Тебе это не понять. Ведь ты раб. Свобода тебе не доступна. А если и доступна тебе свобода, то ограничена длиной цепи. Собственно, потому ты и гавкаешь на коротком поводке
А Ахметов. Он просто используёт глобальный проёб Зеленского
Ну так Зеленскому надо было мозги включать. А он непроходимо туп, включать нечего
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:23
pesikot написав: Аlександр написав:
Так что там показала операция "Колоноскопия"
Оружие будет, а то Путин уже совсем скоро вот-вот нападет.
Ну тебе виднее, как у тебя прошла колоноскопия
Но вижу, что у тебя всё плохо. Геморрой замучал, поэтому ты колоноскопию и вспомнил
Нехорошо так о старине Байдене.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:06
pesikot написав:
Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А що б дали Україні ці полонені вагнерівці? Вони найманці що з них візьмеш.
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