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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лис, 2021 19:33
unicdima написав:
Якщо Зеленський в найближчий час не почне жорстку протидію то його знищать.
Поэтому пусть объявляет дЗе!
хад и вместо большой стройки-пилки начинает Б
ольшую У
борку (БУ!
) в парках, скверах, водоемах, ликвидируя стихийные свалки и приведя в порядок легальные. Аналогично и в политике. Тем более 30 лет этим никто не занимался, может стать первопроходцем в строительстве Зеленої Країни
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:15
Tegularius написав:
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского
Принцип бумерангу - все, що почав сам, тобі ж і вертається!!!
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Додано: Нед 21 лис, 2021 06:46
Schmit написав:
Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.
В какой-то степени да: украинская народная политическая традиция побивания батька гуртом.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:16
unicdima написав:
Типовий порохатий злив.
А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.
Бла-бла-бла ... брехня зелёной плесени
Ермак у нас во многое не имеет полномочий втручатися, але це робить
Предлагаю убрать Ермака, но unicdima
засцит даже озвучить эту мысль
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:18
Аlександр написав:
Так что там показала операция "Колоноскопия"
Оружие будет, а то Путин уже совсем скоро вот-вот нападет.
Ну тебе виднее, как у тебя прошла колоноскопия
Но вижу, что у тебя всё плохо. Геморрой замучал, поэтому ты колоноскопию и вспомнил
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:29
Tegularius написав:
Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.
Объясняю для детей природы
Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А теперь это вылезло. И всё гражданское общество Украины возмущено
Тебе это не понять. Ведь ты раб. Свобода тебе не доступна. А если и доступна тебе свобода, то ограничена длиной цепи. Собственно, потому ты и гавкаешь на коротком поводке
А Ахметов. Он просто используёт глобальный проёб Зеленского
Ну так Зеленскому надо было мозги включать. А он непроходимо туп, включать нечего
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:23
pesikot написав: Аlександр написав:
Так что там показала операция "Колоноскопия"
Оружие будет, а то Путин уже совсем скоро вот-вот нападет.
Ну тебе виднее, как у тебя прошла колоноскопия
Но вижу, что у тебя всё плохо. Геморрой замучал, поэтому ты колоноскопию и вспомнил
Нехорошо так о старине Байдене.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:06
pesikot написав:
Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А що б дали Україні ці полонені вагнерівці? Вони найманці що з них візьмеш.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:01
pesikot написав: Tegularius написав:
Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.
Объясняю для детей природы
Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А теперь это вылезло. И всё гражданское общество Украины возмущено
Тебе это не понять. Ведь ты раб. Свобода тебе не доступна. А если и доступна тебе свобода, то ограничена длиной цепи. Собственно, потому ты и гавкаешь на коротком поводке
А Ахметов. Он просто используёт глобальный проёб Зеленского
Ну так Зеленскому надо было мозги включать. А он непроходимо туп, включать нечего
Обосрались хуйлосвыни со своим враньем, как видим нет никаких доказательств слива операции ОП, вместо этого есть факты слива совершенно секретных данных порохатой шоблой.
Вагнергейт еще раз доказал, что порохатые работают в связке с российской пропагандой.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 23:05
Ukrainian написав: pesikot написав:
Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А що б дали Україні ці полонені вагнерівці? Вони найманці що з них візьмеш.
Їх ще треба було полонити, а ніхто з порохатих не може відповісти, що треба було робити якби ці 33 бойовика відмовились здаватися і захопили б літак та заручників?
Це була б катастрофа, а саме цього як бачим і хотіла порохата шобла і тому вони так бісяться з того.
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