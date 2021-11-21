Зараз дивлюся порохата пропаганда по всім своїм медіа ліпить з Бурби героя
Був у них уже один херой - Кривонос. Нє взлєтєло.
А Бурба вже собі наговорив на строк.
Цікаво, а як Бурба пояснить появу цілком таємних даних у росіян та порохатих? І це такі дані, що в ОП до них не мають відношення.
А я б згадав ще кілька гучних провалів Бурби, це справи Сущенка та Шаройко. Але найбільш гучним мало було стати захоплення наших диверсантів у Криму, дивним чином російський спецназ уже чекав на групу влаштувавши засідку і лише чудом група змогла з боєм вирватися, при цьому знищивши командира групи спецназу Вимпел, одного десантника і поранивши кілька десантників і спецназівців. Але помічники з місцевих Захтєй та Панов були арештовані.
І ці провали були тоді коли ніякого Єрмака ще не було, Бурба не хоче нам це пояснити?