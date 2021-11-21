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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7508750975107511
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:12

Re: Політичні дискусії

Зараз дивлюся порохата пропаганда по всім своїм медіа ліпить з Бурби героя :D
Був у них уже один херой - Кривонос. Нє взлєтєло. :D
А Бурба вже собі наговорив на строк.
Цікаво, а як Бурба пояснить появу цілком таємних даних у росіян та порохатих? І це такі дані, що в ОП до них не мають відношення.
А я б згадав ще кілька гучних провалів Бурби, це справи Сущенка та Шаройко. Але найбільш гучним мало було стати захоплення наших диверсантів у Криму, дивним чином російський спецназ уже чекав на групу влаштувавши засідку і лише чудом група змогла з боєм вирватися, при цьому знищивши командира групи спецназу Вимпел, одного десантника і поранивши кілька десантників і спецназівців. Але помічники з місцевих Захтєй та Панов були арештовані.
І ці провали були тоді коли ніякого Єрмака ще не було, Бурба не хоче нам це пояснити?
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