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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7508750975107511>
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:15

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского


Принцип бумерангу - все, що почав сам, тобі ж і вертається!!!
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 06:46

  Schmit написав:Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.

В какой-то степени да: украинская народная политическая традиция побивания батька гуртом.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:16

  unicdima написав:Типовий порохатий злив.
А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.

Бла-бла-бла ... брехня зелёной плесени

Ермак у нас во многое не имеет полномочий втручатися, але це робить

Предлагаю убрать Ермака, но unicdima засцит даже озвучить эту мысль :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:29

  Tegularius написав:Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать.
Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.


Объясняю для детей природы

Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам

А теперь это вылезло. И всё гражданское общество Украины возмущено
Тебе это не понять. Ведь ты раб. Свобода тебе не доступна. А если и доступна тебе свобода, то ограничена длиной цепи. Собственно, потому ты и гавкаешь на коротком поводке

А Ахметов. Он просто используёт глобальный проёб Зеленского
Ну так Зеленскому надо было мозги включать. А он непроходимо туп, включать нечего
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:23

  pesikot написав:
  Аlександр написав:Так что там показала операция "Колоноскопия" :roll:
Оружие будет, а то Путин уже совсем скоро вот-вот нападет.

Ну тебе виднее, как у тебя прошла колоноскопия

Но вижу, что у тебя всё плохо. Геморрой замучал, поэтому ты колоноскопию и вспомнил

:)

Нехорошо так о старине Байдене.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:06

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам

А що б дали Україні ці полонені вагнерівці? Вони найманці що з них візьмеш.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:05

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам

А що б дали Україні ці полонені вагнерівці? Вони найманці що з них візьмеш.

Їх ще треба було полонити, а ніхто з порохатих не може відповісти, що треба було робити якби ці 33 бойовика відмовились здаватися і захопили б літак та заручників?
Це була б катастрофа, а саме цього як бачим і хотіла порохата шобла і тому вони так бісяться з того.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:12

Re: Політичні дискусії

Зараз дивлюся порохата пропаганда по всім своїм медіа ліпить з Бурби героя :D
Був у них уже один херой - Кривонос. Нє взлєтєло. :D
А Бурба вже собі наговорив на строк.
Цікаво, а як Бурба пояснить появу цілком таємних даних у росіян та порохатих? І це такі дані, що в ОП до них не мають відношення.
А я б згадав ще кілька гучних провалів Бурби, це справи Сущенка та Шаройко. Але найбільш гучним мало було стати захоплення наших диверсантів у Криму, дивним чином російський спецназ уже чекав на групу влаштувавши засідку і лише чудом група змогла з боєм вирватися, при цьому знищивши командира групи спецназу Вимпел, одного десантника і поранивши кілька десантників і спецназівців. Але помічники з місцевих Захтєй та Панов були арештовані.
І ці провали були тоді коли ніякого Єрмака ще не було, Бурба не хоче нам це пояснити?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:05

  unicdima написав:Зараз дивлюся порохата пропаганда по всім своїм медіа ліпить з Бурби героя :D
Був у них уже один херой - Кривонос. Нє взлєтєло. :D
А Бурба вже собі наговорив на строк.
Цікаво, а як Бурба пояснить появу цілком таємних даних у росіян та порохатих? І це такі дані, що в ОП до них не мають відношення.
А я б згадав ще кілька гучних провалів Бурби, це справи Сущенка та Шаройко. Але найбільш гучним мало було стати захоплення наших диверсантів у Криму, дивним чином російський спецназ уже чекав на групу влаштувавши засідку і лише чудом група змогла з боєм вирватися, при цьому знищивши командира групи спецназу Вимпел, одного десантника і поранивши кілька десантників і спецназівців. Але помічники з місцевих Захтєй та Панов були арештовані.
І ці провали були тоді коли ніякого Єрмака ще не було, Бурба не хоче нам це пояснити?

Підлі зелебобіки продовжують вважати усіх лохами. Більше року брехали, змінювали покази: "було"/"не було", "не наша операція", "спецзахід"..., а коли все прояснилось, замість того, щоб знайти крота - вирішили зробити крайнім Бурбу.
Банковая пытается отмыться от "Вагнеровцев"...
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:24

  Schmit написав:Підлі зелебобіки продовжують вважати усіх лохами. Більше року брехали, змінювали покази: "було"/"не було", "не наша операція", "спецзахід"..., а коли все прояснилось, замість того, щоб знайти крота - вирішили зробити крайнім Бурбу.

Ні хрена феесбешно-бутусівська брехня не прояснилась, як бачим ніяких інастранних развєдок там не було, ніяких спецбортів не було, ніяких зливів з ОП не було, ніяких наказів Бурбі не було.
Є ще цікаві факти, за три роки Порох з Бурби з полковника робить генерал-полковника, це при тому, що був цілий ряд гучних провалів, в полон потрапили вищі офіцери розвідки, був підірваний Шаповал(за успішний прорив групи з оточення в Криму), підірвано авто Буданова(підривник тоді сам підірвався), це мало б привести як мінімум до серйозних чисток у відомстві і відставці, а він йому генерал-полковника.
Совпадєніє?
Востаннє редагувалось unicdima в Пон 22 лис, 2021 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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