Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Как по мне - все проще. Никакого спевания с Порохом, просто олигархи (кроме возможно Коломойского) уже списали своего ставленника - Зе со счетов на последующих выборах и, ощущая приближение новых, уже сейчас готовят свои новые политпроекты. Пинчук вот Притулу прощупывает. Ахметка, как всегда яйца в одну корзину не складывает, с одной стороны - партия Ляшка, с другой - Разумков, а для совсем ватного лохтората придумают какой-то новый опоблок.
В какой-то степени да: украинская народная политическая традиция побивания батька гуртом.
unicdima написав:Типовий порохатий злив. А от слова Бурби це повна туфта, бо Єрмак не має повноважень втручатися в проведення спецоперацій, а Бурба не має права виконувати його вказівки, тобто перенесення спецоперації якщо воно і було то є рішенням виключно Бурби, бо ніяких наказів від командування він не отримував.
Бла-бла-бла ... брехня зелёной плесени
Ермак у нас во многое не имеет полномочий втручатися, але це робить
Предлагаю убрать Ермака, но unicdima засцит даже озвучить эту мысль
Tegularius написав:Ахметка окончательно спелся с Порохом, это уже даже не пытаются скрывать. Наняли вскладчину пул инфокиллеров "мочить" Зеленского.
Объясняю для детей природы
Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А теперь это вылезло. И всё гражданское общество Украины возмущено Тебе это не понять. Ведь ты раб. Свобода тебе не доступна. А если и доступна тебе свобода, то ограничена длиной цепи. Собственно, потому ты и гавкаешь на коротком поводке
А Ахметов. Он просто используёт глобальный проёб Зеленского Ну так Зеленскому надо было мозги включать. А он непроходимо туп, включать нечего
pesikot написав:Зеленский обосрался с операцией по вагнерорвцам. Слил её в угоду РФ по не понятным причинам
А що б дали Україні ці полонені вагнерівці? Вони найманці що з них візьмеш.
Їх ще треба було полонити, а ніхто з порохатих не може відповісти, що треба було робити якби ці 33 бойовика відмовились здаватися і захопили б літак та заручників? Це була б катастрофа, а саме цього як бачим і хотіла порохата шобла і тому вони так бісяться з того.
Зараз дивлюся порохата пропаганда по всім своїм медіа ліпить з Бурби героя Був у них уже один херой - Кривонос. Нє взлєтєло. А Бурба вже собі наговорив на строк. Цікаво, а як Бурба пояснить появу цілком таємних даних у росіян та порохатих? І це такі дані, що в ОП до них не мають відношення. А я б згадав ще кілька гучних провалів Бурби, це справи Сущенка та Шаройко. Але найбільш гучним мало було стати захоплення наших диверсантів у Криму, дивним чином російський спецназ уже чекав на групу влаштувавши засідку і лише чудом група змогла з боєм вирватися, при цьому знищивши командира групи спецназу Вимпел, одного десантника і поранивши кілька десантників і спецназівців. Але помічники з місцевих Захтєй та Панов були арештовані. І ці провали були тоді коли ніякого Єрмака ще не було, Бурба не хоче нам це пояснити?
unicdima написав:Зараз дивлюся порохата пропаганда по всім своїм медіа ліпить з Бурби героя Був у них уже один херой - Кривонос. Нє взлєтєло. А Бурба вже собі наговорив на строк. Цікаво, а як Бурба пояснить появу цілком таємних даних у росіян та порохатих? І це такі дані, що в ОП до них не мають відношення. А я б згадав ще кілька гучних провалів Бурби, це справи Сущенка та Шаройко. Але найбільш гучним мало було стати захоплення наших диверсантів у Криму, дивним чином російський спецназ уже чекав на групу влаштувавши засідку і лише чудом група змогла з боєм вирватися, при цьому знищивши командира групи спецназу Вимпел, одного десантника і поранивши кілька десантників і спецназівців. Але помічники з місцевих Захтєй та Панов були арештовані. І ці провали були тоді коли ніякого Єрмака ще не було, Бурба не хоче нам це пояснити?
Підлі зелебобіки продовжують вважати усіх лохами. Більше року брехали, змінювали покази: "було"/"не було", "не наша операція", "спецзахід"..., а коли все прояснилось, замість того, щоб знайти крота - вирішили зробити крайнім Бурбу. Банковая пытается отмыться от "Вагнеровцев"...
Schmit написав:Підлі зелебобіки продовжують вважати усіх лохами. Більше року брехали, змінювали покази: "було"/"не було", "не наша операція", "спецзахід"..., а коли все прояснилось, замість того, щоб знайти крота - вирішили зробити крайнім Бурбу.
Ні хрена феесбешно-бутусівська брехня не прояснилась, як бачим ніяких інастранних развєдок там не було, ніяких спецбортів не було, ніяких зливів з ОП не було, ніяких наказів Бурбі не було. Є ще цікаві факти, за три роки Порох з Бурби з полковника робить генерал-полковника, це при тому, що був цілий ряд гучних провалів, в полон потрапили вищі офіцери розвідки, був підірваний Шаповал(за успішний прорив групи з оточення в Криму), підірвано авто Буданова(підривник тоді сам підірвався), це мало б привести як мінімум до серйозних чисток у відомстві і відставці, а він йому генерал-полковника. Совпадєніє?
Востаннє редагувалось unicdima в Пон 22 лис, 2021 08:34, всього редагувалось 1 раз.