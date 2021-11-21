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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7508750975107511
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:32

  unicdima написав:
  Schmit написав:Підлі зелебобіки продовжують вважати усіх лохами. Більше року брехали, змінювали покази: "було"/"не було", "не наша операція", "спецзахід"..., а коли все прояснилось, замість того, щоб знайти крота - вирішили зробити крайнім Бурбу.

Ні хрена феесбешно-бутусівська брехня не прояснилась, як бачим еіяких інастранних развєдок там не було, ніяких спецбортів не було, ніяких зливів з ОП не було, ніяких наказів Бурбі не було.
Є ще цікаві факти, за три роки Порох з Бурби з полковника робить генерал-полковника, це при тому, що був цілий ряд гучних провалів, в полон потрапили вищі офіцери розвідки, був підірваний Шаповал, підірвано авто Буданова(підривник тоді сам підірвався), це мало б привести як мінімум до серйозних чисток у відомстві і відставці, а він йому генерал-полковника.
Совпадєніє?

Все, що вам залишається - фантазувати і брехати далі. Але ви прорахувались, думаючи, що навколо вас одні лохи.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:34

  Schmit написав:Все, що вам залишається - фантазувати і брехати далі. Але ви прорахувались, думаючи, що навколо вас одні лохи.

Покажи конкретно хоч слово брехні.
Бреше тут лише ваша порохата шобла.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:39

  unicdima написав:
  Schmit написав:Все, що вам залишається - фантазувати і брехати далі. Але ви прорахувались, думаючи, що навколо вас одні лохи.

Покажи конкретно хоч слово брехні.
Бреше тут лише ваша порохата шобла.

Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш?
Хронологія брехні
Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:

«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)

І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.
Schmit
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  #<1 ... 7508750975107511
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