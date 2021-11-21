Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Підлі зелебобіки продовжують вважати усіх лохами. Більше року брехали, змінювали покази: "було"/"не було", "не наша операція", "спецзахід"..., а коли все прояснилось, замість того, щоб знайти крота - вирішили зробити крайнім Бурбу.
Ні хрена феесбешно-бутусівська брехня не прояснилась, як бачим еіяких інастранних развєдок там не було, ніяких спецбортів не було, ніяких зливів з ОП не було, ніяких наказів Бурбі не було. Є ще цікаві факти, за три роки Порох з Бурби з полковника робить генерал-полковника, це при тому, що був цілий ряд гучних провалів, в полон потрапили вищі офіцери розвідки, був підірваний Шаповал, підірвано авто Буданова(підривник тоді сам підірвався), це мало б привести як мінімум до серйозних чисток у відомстві і відставці, а він йому генерал-полковника. Совпадєніє?
Все, що вам залишається - фантазувати і брехати далі. Але ви прорахувались, думаючи, що навколо вас одні лохи.
Schmit написав:Все, що вам залишається - фантазувати і брехати далі. Але ви прорахувались, думаючи, що навколо вас одні лохи.
Покажи конкретно хоч слово брехні. Бреше тут лише ваша порохата шобла.
Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш? Хронологія брехні Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:
«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)
І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.
unicdima написав:х ще треба було полонити, а ніхто з порохатих не може відповісти, що треба було робити якби ці 33 бойовика відмовились здаватися і захопили б літак та заручників? Це була б катастрофа, а саме цього як бачим і хотіла порохата шобла і тому вони так бісяться з того.
Вони без зброї летіли, взяли б без "шума і пилі". Якби не було зливу, то не було б брехні Зеленського-Єрмака про цю операцію. Все таємне стане явним колись, а Зеленського і без цього зливу є за що посадити, якщо розкрутити Велике Крадівництво. Попереджали розумні люди Зелю, щоб не ліз туди, куди голова не пролізе (в політику), ну а зараз пізно пити Боржомі, якщо вже по вуха в лайні.