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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7508750975107511
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:13

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:Все, що вам залишається - фантазувати і брехати далі. Але ви прорахувались, думаючи, що навколо вас одні лохи.

Покажи конкретно хоч слово брехні.
Бреше тут лише ваша порохата шобла.

Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш?
Хронологія брехні
Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:

«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)

І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.

Поясніть навіщо тоді перенесення операції (тобто навіщо Єрмаку було втручатися переносити операцію), якщо відбувалася ця розмова (тобто злив) і рашковани вже знали.
Чи спочатку було перенесення, а потім розмова (злив)?

Якщо була мета злити, то подзвонив-переговорив (по суті попередив, злив) і нічого не треба переносити, палитись перед Бурбою та ін.

Імхо. Саме отаке перенесення (нехай хоч устна вказівка) -- це відкритий прояв себе. Навіщо це було так робити?
Краще тоді було б відкрито президенту заявити:
а-ля, панове, я бачу недоцільність цієї операції, негативні наслідки і відміяю. На що маю повне право на прийняття рішення.
Бо тут будуть політичні наслідки. Це повністю сфера моєї відповідальності. Я несу відповідальність, а не ви -- силовики.
Так що таке моє рішення."
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:38

  lapay написав:Вони без зброї летіли, взяли б без "шума і пилі". Якби не було зливу, то не було б брехні Зеленського-Єрмака про цю операцію. Все таємне стане явним колись, а Зеленського і без цього зливу є за що посадити, якщо розкрутити Велике Крадівництво.
Попереджали розумні люди Зелю, щоб не ліз туди, куди голова не пролізе (в політику), ну а зараз пізно пити Боржомі, якщо вже по вуха в лайні.

Повний літак бойовиків вперемішку з мирняком взяли б без шума і пилі?
Хлопчику, скільки тобі років?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:56

  Schmit написав:Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш?
Хронологія брехні
Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:

«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)

І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.

Ти тут саме мене звинуватив у брехні і де вона? Нема.
Про дзвінок до арешту то дописано політичною проституткою Геращенко, є дані лише про дзвінок після арешту. Хоча арешт білорусами то був би самий нормальний і безпечний варіант.
Довго вся порохата зграя чекала на фільм Белінгкета, а там виявляється про якийсь злив з ОП і нема нічого, то довелося витягати збитого льодчика Бурбу, Шустера з його пропагандонством та інших мерзотників.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:01

Re: Політичні дискусії

Я тут показав реальні провали в результаті зради у відомстві Бурби, які призвели до полону та загибелі вищих офіцерів розвідки, чому ні один випадок не призвів до такої істерії як у випадку з вагнерівцями?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:16

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Повний літак бойовиків вперемішку з мирняком взяли б без шума і пилі?

Не вперемішку, їх повинні були розмістити одним кагалом. І озброєних брали, а тим паче "шахтарів".
Зелені вже не знають, яку ще пургу гнати, щоб виправдати зрив операції, яку, до речі, самі затвердили, принаймі фінальний етап.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:18

Re: Політичні дискусії

Шановны учасники дискусії.

Розглянемо сценарій - пуйло напав !
Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ?
Продкти виростуть в ціні ?
Закриють обмінники ?
Банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ?
Курс сягне 150 грн за 1 доллар США ?
Проблеми з Елетроенергією ? будуть пошкоджені лінії електро передач ?
Як буде з газом ? Я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ?
У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?
Востаннє редагувалось yama в Пон 22 лис, 2021 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21

Re: Політичні дискусії

  yama написав:Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ?
продкти виростуть в ціні ? закриють обмінники ? банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будут ьпошкоджені Лінії електро передач ?Як буде з газом ? я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? тоді я так розумію газу теж не буде . У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?

Все залежить від масштабів наступу і мети наступу, якого, наймовірніше, взагалі не буде.
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