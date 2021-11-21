Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Все, що вам залишається - фантазувати і брехати далі. Але ви прорахувались, думаючи, що навколо вас одні лохи.
Покажи конкретно хоч слово брехні. Бреше тут лише ваша порохата шобла.
Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш? Хронологія брехні Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:
«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)
І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.
Поясніть навіщо тоді перенесення операції (тобто навіщо Єрмаку було втручатися переносити операцію), якщо відбувалася ця розмова (тобто злив) і рашковани вже знали. Чи спочатку було перенесення, а потім розмова (злив)?
Якщо була мета злити, то подзвонив-переговорив (по суті попередив, злив) і нічого не треба переносити, палитись перед Бурбою та ін.
Імхо. Саме отаке перенесення (нехай хоч устна вказівка) -- це відкритий прояв себе. Навіщо це було так робити? Краще тоді було б відкрито президенту заявити: а-ля, панове, я бачу недоцільність цієї операції, негативні наслідки і відміяю. На що маю повне право на прийняття рішення. Бо тут будуть політичні наслідки. Це повністю сфера моєї відповідальності. Я несу відповідальність, а не ви -- силовики. Так що таке моє рішення."
lapay написав:Вони без зброї летіли, взяли б без "шума і пилі". Якби не було зливу, то не було б брехні Зеленського-Єрмака про цю операцію. Все таємне стане явним колись, а Зеленського і без цього зливу є за що посадити, якщо розкрутити Велике Крадівництво. Попереджали розумні люди Зелю, щоб не ліз туди, куди голова не пролізе (в політику), ну а зараз пізно пити Боржомі, якщо вже по вуха в лайні.
Повний літак бойовиків вперемішку з мирняком взяли б без шума і пилі? Хлопчику, скільки тобі років?
Schmit написав:Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш? Хронологія брехні Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:
«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)
І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.
Ти тут саме мене звинуватив у брехні і де вона? Нема. Про дзвінок до арешту то дописано політичною проституткою Геращенко, є дані лише про дзвінок після арешту. Хоча арешт білорусами то був би самий нормальний і безпечний варіант. Довго вся порохата зграя чекала на фільм Белінгкета, а там виявляється про якийсь злив з ОП і нема нічого, то довелося витягати збитого льодчика Бурбу, Шустера з його пропагандонством та інших мерзотників.
Я тут показав реальні провали в результаті зради у відомстві Бурби, які призвели до полону та загибелі вищих офіцерів розвідки, чому ні один випадок не призвів до такої істерії як у випадку з вагнерівцями?
unicdima написав:Повний літак бойовиків вперемішку з мирняком взяли б без шума і пилі?
Не вперемішку, їх повинні були розмістити одним кагалом. І озброєних брали, а тим паче "шахтарів". Зелені вже не знають, яку ще пургу гнати, щоб виправдати зрив операції, яку, до речі, самі затвердили, принаймі фінальний етап.
Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ? Продкти виростуть в ціні ? Закриють обмінники ? Банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? Курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будуть пошкоджені лінії електро передач ? Як буде з газом ? Я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?
Востаннє редагувалось yama в Пон 22 лис, 2021 13:22, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ? продкти виростуть в ціні ? закриють обмінники ? банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будут ьпошкоджені Лінії електро передач ?Як буде з газом ? я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? тоді я так розумію газу теж не буде . У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?
Все залежить від масштабів наступу і мети наступу, якого, наймовірніше, взагалі не буде.