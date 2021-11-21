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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7510751175127513>
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:51

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:ніякого "кагалом" там не планувалося і у літаку неможливо якусь групу заблокувати, немає там дверей і відсіків. Таку кількість бойовиків у пасажирському літаку ще ніхто ніколи не брав.

Їх збирались затримувати вже після виходу з літака, по білоруському сценарію. Зброї у бойовиків не було, тільки самовбивці будуть перти проти озброєних спецназівців, тим паче, їх би все одно, скоріш за все, обміняли.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:57

  lapay написав:Їх збирались затримувати вже після виходу з літака, по білоруському сценарію. Зброї у бойовиків не було, тільки самовбивці будуть перти проти озброєних спецназівців, тим паче, їх би все одно, скоріш за все, обміняли.

А для чого вони б виходили з літака у Києві? Вони б все зрозуміли як тільки б літак почали тут саджати. Взяли б заручників, випросили б все, що завгодно, а ні то викидали б трупи періодично.
Децкій сад.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:06

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:А для чого вони б виходили з літака у Києві? Вони б все зрозуміли як тільки б літак почали тут саджати. Взяли б заручників, випросили б все, що завгодно, а ні то викидали б трупи періодично.
Децкій сад.

Чим би вони взяли заручників, пластмасовими вилками, а головне для чого - щоб підтвердити українську версію про териростів?
Як би вони таку чухню утнули, то тоді в нас були всі підстави для штурму і знищення, а жертви були б на їх сумлнінні, і їх би тоді вже не обміняли. Ну і неробочу бомбу, само собою, тоді б знайшли.
Найкраще було б їх затримати в Туреччині, але їм такий геморой і російські санкції не потрібні, а в нас все одно війна. Тільки дехто вважав, що не війна, тому і багаторічна праця контрозвідників пішла коту під хвіст.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:14

  lapay написав:Чим би вони взяли заручників, пластмасовими вилками, а головне для чого - щоб підтвердити українську версію про териростів?
Як би вони таку чухню утнули, то тоді в нас були всі підстави для штурму і знищення, а жертви були б на їх сумлнінні, і їх би тоді вже не обміняли. Ну і неробочу бомбу, само собою, тоді б знайшли.
Найкраще було б їх затримати в Туреччині, але їм такий геморой і російські санкції не потрібні, а в нас все одно війна. Тільки дехто вважав, що не війна, тому і багаторічна праця контрозвідників пішла коту під хвіст.

Голими руками людину можна вбити.
Жертви були б нашою величезною проблемою, аж до санкцій.
Ти якось абсолютну маячню пишеш.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:33

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Голими руками людину можна вбити.
Жертви були б нашою величезною проблемою, аж до санкцій.

Ризик був, ризик завжди є. Тільки Зеля був згідний на ризик, він же не відмінив операцію, а відстрочив/злив, і потім, чомусь, брехали на пару з Єрмаком, швиденько звільнивши утаємничених, і тимчасову слідчу комісію назначили тільки зі своїх. Очевидно, що було що приховувати.
Якби він офіційно відмінив, то і таких підозр би не виникло, тим паче, імпічменти отримують не за те, що роблять спецслужби, а за те, що офіційні особи брешуть, коли можуть просто не коментувати, посилаючись на держтаємницю.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 22 лис, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:34

  yama написав:
  lapay написав:
  yama написав:Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ?
продкти виростуть в ціні ? закриють обмінники ? банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будут ьпошкоджені Лінії електро передач ?Як буде з газом ? я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? тоді я так розумію газу теж не буде . У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?

Все залежить від масштабів наступу і мети наступу, якого, наймовірніше, взагалі не буде.

припустимо відбулося дуже масштабно: з трьох фронтів Білорусь Крим Ордло, з арт підготовкою і попереднім бомбардуванням з використанням авіації .
Змоделюємо ...

Якщо буде масштабна операція, то її мета може бути скоріш за все одна -- "устрашение" усіх: від українців і до європейців.
Засобом цього буде масштабне руйнування.
Тобто спочатку ракеті удари для знищення ППО, а потім масштабно авіацією по інших об'єктах. Більше військових.
Малоймовірно, що сухопутні сили взагалі будуть застосовуватися.

За великим рахунком рашка може взагалі не перетинати кордону, а жбурляти ракети з установок, підводних човнів та літаків...
Запропонувати нам такий формат протистояння-війни.

Пройдуть їх удари нашу ППО?
Пройдуть наші удари у відповідь їхню ППО?
Можна прикинути по вкладеним грошам та зусиллям.
Тут особисті якості воїнів не грають ролі...

Головне питання тут тільки одне -- за кого нас сприймає Європа і Ко?
Якщо за а-ля сирійців і тещо, то буде несолодко.
Якщо за європейців, то хрін рашка спробує напасти масштабно.
Ймовірність мінімальна.
Як вказав lapay - не нападе. навіть, якщо захочеться.

Поки ж звідки в неї це бажання буде?))
Вони й так Крим відхопили, ОРДЛО впевнено контролюють, утримаючи тиск на нас. Ведуть війну, здіснюючи транзит, пересування населення, товарів і тещо.
Да в шоколаді вони... відносно того, як повинні б були почувати, коли мають статус "світового зла" та відчебучили анексію, війну в Європі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:40

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Покажи конкретно хоч слово брехні.
Бреше тут лише ваша порохата шобла.

Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш?
Хронологія брехні
Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:

«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)

І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.

Поясніть навіщо тоді перенесення операції (тобто навіщо Єрмаку було втручатися переносити операцію), якщо відбувалася ця розмова (тобто злив) і рашковани вже знали.
Чи спочатку було перенесення, а потім розмова (злив)?

Якщо була мета злити, то подзвонив-переговорив (по суті попередив, злив) і нічого не треба переносити, палитись перед Бурбою та ін.

Імхо. Саме отаке перенесення (нехай хоч устна вказівка) -- це відкритий прояв себе. Навіщо це було так робити?
Краще тоді було б відкрито президенту заявити:
а-ля, панове, я бачу недоцільність цієї операції, негативні наслідки і відміяю. На що маю повне право на прийняття рішення.
Бо тут будуть політичні наслідки. Це повністю сфера моєї відповідальності. Я несу відповідальність, а не ви -- силовики.
Так що таке моє рішення."

Шукати логіку у діях зелених - марна справа.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:42

  unicdima написав:
  Schmit написав:Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш?
Хронологія брехні
Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:

«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)

І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.

Ти тут саме мене звинуватив у брехні і де вона? Нема.
Про дзвінок до арешту то дописано політичною проституткою Геращенко, є дані лише про дзвінок після арешту. Хоча арешт білорусами то був би самий нормальний і безпечний варіант.
Довго вся порохата зграя чекала на фільм Белінгкета, а там виявляється про якийсь злив з ОП і нема нічого, то довелося витягати збитого льодчика Бурбу, Шустера з його пропагандонством та інших мерзотників.

Дзвінок, "коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі.". Це означає, ще до арешту. Читай уважно слова преЗедента.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:48

  yama написав:Шановны учасники дискусії.

Розглянемо сценарій - пуйло напав !
Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ?
Продкти виростуть в ціні ?
Закриють обмінники ?
Банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ?
Курс сягне 150 грн за 1 доллар США ?
Проблеми з Елетроенергією ? будуть пошкоджені лінії електро передач ?
Як буде з газом ? Я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ?
У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?

Полный пакет Ваших вопросов уже расписан, на сегодня, даже без нападения - стараниями клоунов во власти.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:50

  Schmit написав:Дзвінок, "коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі.". Це означає, ще до арешту. Читай уважно слова преЗедента.

Це вже виключно ваші порохаті домисли.
І так уся ця історія з вашою істерією базується на таких брехливих домислах, перебріхуванні слів.
unicdima
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