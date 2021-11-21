Додано: Пон 22 лис, 2021 14:34

yama написав: lapay написав: yama написав: Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ?

продкти виростуть в ціні ? закриють обмінники ? банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будут ьпошкоджені Лінії електро передач ?Як буде з газом ? я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? тоді я так розумію газу теж не буде . У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ? Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ?продкти виростуть в ціні ? закриють обмінники ? банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будут ьпошкоджені Лінії електро передач ?Як буде з газом ? я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? тоді я так розумію газу теж не буде . У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?

Все залежить від масштабів наступу і мети наступу, якого, наймовірніше, взагалі не буде. Все залежить від масштабів наступу і мети наступу, якого, наймовірніше, взагалі не буде.

припустимо відбулося дуже масштабно: з трьох фронтів Білорусь Крим Ордло, з арт підготовкою і попереднім бомбардуванням з використанням авіації .

Змоделюємо ... відбулося дуже масштабно: з трьох фронтів Білорусь Крим Ордло, з арт підготовкою і попереднім бомбардуванням з використанням авіації .

Якщо буде масштабна операція, то її мета може бути скоріш за все одна -- "устрашение" усіх: від українців і до європейців.Засобом цього буде масштабне руйнування.Тобто спочатку ракеті удари для знищення ППО, а потім масштабно авіацією по інших об'єктах. Більше військових.Малоймовірно, що сухопутні сили взагалі будуть застосовуватися.За великим рахунком рашка може взагалі не перетинати кордону, а жбурляти ракети з установок, підводних човнів та літаків...Запропонувати нам такий формат протистояння-війни.Пройдуть їх удари нашу ППО?Пройдуть наші удари у відповідь їхню ППО?Можна прикинути по вкладеним грошам та зусиллям.Тут особисті якості воїнів не грають ролі...Головне питання тут тільки одне -- за кого нас сприймає Європа і Ко?Якщо за а-ля сирійців і тещо, то буде несолодко.Якщо за європейців, то хрін рашка спробує напасти масштабно.Ймовірність мінімальна.Як вказав lapay - не нападе. навіть, якщо захочеться.Поки ж звідки в неї це бажання буде?))Вони й так Крим відхопили, ОРДЛО впевнено контролюють, утримаючи тиск на нас. Ведуть війну, здіснюючи транзит, пересування населення, товарів і тещо.Да в шоколаді вони... відносно того, як повинні б були почувати, коли мають статус "світового зла" та відчебучили анексію, війну в Європі.