Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:ніякого "кагалом" там не планувалося і у літаку неможливо якусь групу заблокувати, немає там дверей і відсіків. Таку кількість бойовиків у пасажирському літаку ще ніхто ніколи не брав.
Їх збирались затримувати вже після виходу з літака, по білоруському сценарію. Зброї у бойовиків не було, тільки самовбивці будуть перти проти озброєних спецназівців, тим паче, їх би все одно, скоріш за все, обміняли.
lapay написав:Їх збирались затримувати вже після виходу з літака, по білоруському сценарію. Зброї у бойовиків не було, тільки самовбивці будуть перти проти озброєних спецназівців, тим паче, їх би все одно, скоріш за все, обміняли.
А для чого вони б виходили з літака у Києві? Вони б все зрозуміли як тільки б літак почали тут саджати. Взяли б заручників, випросили б все, що завгодно, а ні то викидали б трупи періодично. Децкій сад.
unicdima написав:А для чого вони б виходили з літака у Києві? Вони б все зрозуміли як тільки б літак почали тут саджати. Взяли б заручників, випросили б все, що завгодно, а ні то викидали б трупи періодично. Децкій сад.
Чим би вони взяли заручників, пластмасовими вилками, а головне для чого - щоб підтвердити українську версію про териростів? Як би вони таку чухню утнули, то тоді в нас були всі підстави для штурму і знищення, а жертви були б на їх сумлнінні, і їх би тоді вже не обміняли. Ну і неробочу бомбу, само собою, тоді б знайшли. Найкраще було б їх затримати в Туреччині, але їм такий геморой і російські санкції не потрібні, а в нас все одно війна. Тільки дехто вважав, що не війна, тому і багаторічна праця контрозвідників пішла коту під хвіст.
lapay написав:Чим би вони взяли заручників, пластмасовими вилками, а головне для чого - щоб підтвердити українську версію про териростів? Як би вони таку чухню утнули, то тоді в нас були всі підстави для штурму і знищення, а жертви були б на їх сумлнінні, і їх би тоді вже не обміняли. Ну і неробочу бомбу, само собою, тоді б знайшли. Найкраще було б їх затримати в Туреччині, але їм такий геморой і російські санкції не потрібні, а в нас все одно війна. Тільки дехто вважав, що не війна, тому і багаторічна праця контрозвідників пішла коту під хвіст.
Голими руками людину можна вбити. Жертви були б нашою величезною проблемою, аж до санкцій. Ти якось абсолютну маячню пишеш.
unicdima написав:Голими руками людину можна вбити. Жертви були б нашою величезною проблемою, аж до санкцій.
Ризик був, ризик завжди є. Тільки Зеля був згідний на ризик, він же не відмінив операцію, а відстрочив/злив, і потім, чомусь, брехали на пару з Єрмаком, швиденько звільнивши утаємничених, і тимчасову слідчу комісію назначили тільки зі своїх. Очевидно, що було що приховувати. Якби він офіційно відмінив, то і таких підозр би не виникло, тим паче, імпічменти отримують не за те, що роблять спецслужби, а за те, що офіційні особи брешуть, коли можуть просто не коментувати, посилаючись на держтаємницю.
Востаннє редагувалось lapay в Пон 22 лис, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ? продкти виростуть в ціні ? закриють обмінники ? банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будут ьпошкоджені Лінії електро передач ?Як буде з газом ? я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? тоді я так розумію газу теж не буде . У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?
Все залежить від масштабів наступу і мети наступу, якого, наймовірніше, взагалі не буде.
припустимо відбулося дуже масштабно: з трьох фронтів Білорусь Крим Ордло, з арт підготовкою і попереднім бомбардуванням з використанням авіації . Змоделюємо ...
Якщо буде масштабна операція, то її мета може бути скоріш за все одна -- "устрашение" усіх: від українців і до європейців. Засобом цього буде масштабне руйнування. Тобто спочатку ракеті удари для знищення ППО, а потім масштабно авіацією по інших об'єктах. Більше військових. Малоймовірно, що сухопутні сили взагалі будуть застосовуватися.
За великим рахунком рашка може взагалі не перетинати кордону, а жбурляти ракети з установок, підводних човнів та літаків... Запропонувати нам такий формат протистояння-війни.
Пройдуть їх удари нашу ППО? Пройдуть наші удари у відповідь їхню ППО? Можна прикинути по вкладеним грошам та зусиллям. Тут особисті якості воїнів не грають ролі...
Головне питання тут тільки одне -- за кого нас сприймає Європа і Ко? Якщо за а-ля сирійців і тещо, то буде несолодко. Якщо за європейців, то хрін рашка спробує напасти масштабно. Ймовірність мінімальна. Як вказав lapay - не нападе. навіть, якщо захочеться.
Поки ж звідки в неї це бажання буде?)) Вони й так Крим відхопили, ОРДЛО впевнено контролюють, утримаючи тиск на нас. Ведуть війну, здіснюючи транзит, пересування населення, товарів і тещо. Да в шоколаді вони... відносно того, як повинні б були почувати, коли мають статус "світового зла" та відчебучили анексію, війну в Європі.
unicdima написав:Покажи конкретно хоч слово брехні. Бреше тут лише ваша порохата шобла.
Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш? Хронологія брехні Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:
«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)
І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.
Поясніть навіщо тоді перенесення операції (тобто навіщо Єрмаку було втручатися переносити операцію), якщо відбувалася ця розмова (тобто злив) і рашковани вже знали. Чи спочатку було перенесення, а потім розмова (злив)?
Якщо була мета злити, то подзвонив-переговорив (по суті попередив, злив) і нічого не треба переносити, палитись перед Бурбою та ін.
Імхо. Саме отаке перенесення (нехай хоч устна вказівка) -- це відкритий прояв себе. Навіщо це було так робити? Краще тоді було б відкрито президенту заявити: а-ля, панове, я бачу недоцільність цієї операції, негативні наслідки і відміяю. На що маю повне право на прийняття рішення. Бо тут будуть політичні наслідки. Це повністю сфера моєї відповідальності. Я несу відповідальність, а не ви -- силовики. Так що таке моє рішення."
Schmit написав:Щодо вагнерівців - суцільна брехня. Тобі привести тут весь ланцюжок зміни показів зеленими на протязі року, чи сам знайдеш? Хронологія брехні Особливо цікаво виглядає:
3 жовтня 2021 — В. Зеленський:
«Моє обговорення було з паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись згідно з операцією летіли, я не знаю…» (тобто, ще до затримання «вагнерівців» білоруськими спецслужбами)
І після цього зелені хватає наглості робити крайнім Бурбу.
Ти тут саме мене звинуватив у брехні і де вона? Нема. Про дзвінок до арешту то дописано політичною проституткою Геращенко, є дані лише про дзвінок після арешту. Хоча арешт білорусами то був би самий нормальний і безпечний варіант. Довго вся порохата зграя чекала на фільм Белінгкета, а там виявляється про якийсь злив з ОП і нема нічого, то довелося витягати збитого льодчика Бурбу, Шустера з його пропагандонством та інших мерзотників.
Дзвінок, "коли ці люди (бойовики „Вагнера“), наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію Білорусі.". Це означає, ще до арешту. Читай уважно слова преЗедента.
Розглянемо сценарій - пуйло напав ! Як це відобразиться на пересічних українцях які НЕ будуть на лінії фронту ? А наприклад будуть в умовній Вінниці чи Тернополі ? Продкти виростуть в ціні ? Закриють обмінники ? Банки обнулять кредитні леміти на картах ? взагалі перестануть працювати ? Курс сягне 150 грн за 1 доллар США ? Проблеми з Елетроенергією ? будуть пошкоджені лінії електро передач ? Як буде з газом ? Я так розумію поставки газу з РФ зупиняться ? У великих містах зникне центральне опалення та електропостачання і водопостачання ?
Полный пакет Ваших вопросов уже расписан, на сегодня, даже без нападения - стараниями клоунов во власти.