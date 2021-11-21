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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7510751175127513
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:58

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Головне питання тут тільки одне -- за кого нас сприймає Європа і Ко?
Якщо за а-ля сирійців і тещо, то буде несолодко.

перефразую питання щоб було зрозуміліше , як нам "сирійцям" підготуватися до халепи ? чи одразу гострити лижі в ЄС поки ще пускають безвіз, а не як біженців, і там дочекатися заворушки. А потім просити статус біженця ? Хоча якщо у Львовів чи Луцьку бойових дій не буде то яким біженцем тоді можна буде прикинутися ? :roll:
Востаннє редагувалось yama в Пон 22 лис, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:59

Re: Політичні дискусії

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба категорично спростував причетність президента Зеленського та його оточення до зриву так званої «справи вагнерівців» і вважає, що «дезінформація і домисли», поширювані в пресі, є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

«Відразу і прямо хочу заявити, коментувати будь-які реальні або можливі дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним. У так званій справі «вагнерівців» у пресі надто багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, усі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати значної шкоди репутації спецслужб України», – сказав Василь Васильович в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, «тим паче, абсолютно безглуздими домислами є версії про можливу участь президента України в якій-небудь допомозі «вагнерівцям». Це неможливо ні з моральних, ні з оперативних даних».

На прохання прокоментувати поширювану в ЗМІ інформацію про те, що операцію спецслужб України з упіймання «вагнерівців» було зірвано витоком з боку оточення президента, він відповів: «Така інформація відсутня».
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То де правду каже Бурба?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:За великим рахунком рашка може взагалі не перетинати кордону, а жбурляти ракети з установок, підводних човнів та літаків...
Запропонувати нам такий формат протистояння-війни.

Путін визнав Порошенка президентом, а потім Зеленського. Бойові дії проти офіційно визнаної влади, як захоплення Іраком Кувейту, ведуть до глобальних міжнародних санкцій і катастрофи.
В сучасних умовах відкритих воєн практично немає, є "громадянська війна", як було в Афганістані, Ємені, Сирії чи у нас на Сході, а зовнішні ігроки маскуються під "їхтамнетів". Так і санкції м'які чи їх взагалі немає і втрати на порядок менше, бо гинуть місцеві комбатанти.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:12

  yama написав:
  detroytred написав:Головне питання тут тільки одне -- за кого нас сприймає Європа і Ко?
Якщо за а-ля сирійців і тещо, то буде несолодко.

перефразую питання щоб було зрозуміліше , як нам "сирійцям" підготуватися до халепи ? чи одразу гострити лижі в ЄС поки ще пускають безвіз, а не як біженців, і там дочекатися заворушки. А потім просити статус біженця ? Хоча якщо у Львовів чи Луцьку бойових дій не буде то яким біженцем тоді можна буде прикинутися ? :roll:

Поки не взнаєте про те, що буде напад, усі підготування занадто дорога річ.

Мені простіше))
Вся підготовка -- розносити берці, щоб ноги не стерти; та форму й тещо зручну підібрати, щоб не користуватися тим, що на халяву дадуть.
Ну а рідні -- виживати в умовах війни, як взмозі: зручніше в місті - в місті; в селі - так в село до родичів. Захотять за кордон і буде змога - уперед; кожен сам для себе обирає, що до вподоби. А зарання --- так і життя пройде в перестрахуванні.
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