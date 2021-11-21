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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7511751275137514
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:37

Вернёмся к удалённому: https://www.dialog.ua/ukraine/240633_1637575899
Пожалуйста, спрогнозируйте ситуацию в Украине с таким "политикумом":
Все вопросы поставлены в системе доступных координат для каждого.
1. По прописке.
2. По национальным интересам.
3. По территориальной целосности.
4. По экономическому восстановлению.
........................................
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:40

  Schmit написав:
  unicdima написав:То де правду каже Бурба?

Ну це точно правда.
«Така інформація відсутня».

Не имейте мои...
- Он по определению не имеет Права "делать выводы", как служащий.
Но обязан быть Честным.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7511751275137514
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