Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вернёмся к удалённому: https://www.dialog.ua/ukraine/240633_1637575899 Пожалуйста, спрогнозируйте ситуацию в Украине с таким "политикумом": Все вопросы поставлены в системе доступных координат для каждого. 1. По прописке. 2. По национальным интересам. 3. По территориальной целосности. 4. По экономическому восстановлению. ........................................ ?????????????????????????????????????????