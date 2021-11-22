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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7511751275137514
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:37

Вернёмся к удалённому: https://www.dialog.ua/ukraine/240633_1637575899
Пожалуйста, спрогнозируйте ситуацию в Украине с таким "политикумом":
Все вопросы поставлены в системе доступных координат для каждого.
1. По прописке.
2. По национальным интересам.
3. По территориальной целосности.
4. По экономическому восстановлению.
........................................
?????????????????????????????????????????
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:40

  Schmit написав:
  unicdima написав:То де правду каже Бурба?

Ну це точно правда.
«Така інформація відсутня».

Не имейте мои...
- Он по определению не имеет Права "делать выводы", как служащий(ибо он подчиняется и руководствуется "Должностной инструкцией").
Но обязан быть Честным.
Хороший обзор по этому поводу:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:39

Kudrjavuy
Щось цей внутрішній ворог руйнує-руйнує Україну Державу, а прапор вісить і вісить.
Та й населення живе по українським законам.
Не жирно, але й не так і пагано.

Нехай я суб'єктивно оптимістично вважаю, що потрошку-потрошку краще.
Але не набагато гірше, як повинно бути при шалених ворогах-руйнівниках з ракетами -- так точно.

Так що робити-то пропонуєте, колега форумчанин запитав.
Я вдруге вже повторюю вам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:12

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:То де правду каже Бурба?

Ну це точно правда.
«Така інформація відсутня».

Не имейте мои...
- Он по определению не имеет Права "делать выводы", как служащий(ибо он подчиняется и руководствуется "Должностной инструкцией").
Но обязан быть Честным.
Хороший обзор по этому поводу:

Це не можна дивитись....

Луценко запитує поясніть мені, що це відбувається: секретарка каже генералу йти до Єрмака ...

Чого ж він не запитав, що це відбувається, коли після реХформ та змін СИСТЕМИ, яку обіцяли й провели Порошенко-Луценко і Ко, цілий голова розвідки (призначений 2016 року!!! тобто Порошенком, втілення , провідник і результат реформ) діє, не маючи фактично жодної підстави. Порушує сам. Виконує навіть не злочинний наказ, бо фактично наказу не було - були слова секретарки.
Це капець...

З якими фактами-доказами збирається судити ЗЕ отой нардеп...
Що ЗЕ сказав через секратарку Бурбі йти до завгоспа Єрмака?

Тикнув у середину, 10 хвилин послухав оце шоу, більше не можу.

Невдоволення спільноти в цьому випадку можна реалізувати тільки через Майдан.
Законно засудити ЗЕ?
Ну, м'яко кажучи, сумнівно.

Якщо посадова особа, голова розвідки, йде на узгодження операції до вищою посадової особи, президента, -- то це свідчить, що президент вирішує, затверджує.
Тобто має повне право перенести, змінити, відмінити.

Тут чиста, як там кажуть, політична відповідальність. Якщо юридично.
Де склад злочину???
Якщо ж "суспільна" думка - то Майдан.
У unicdima он своя "суспільна" думка.
І яка суспільше?)))

З.и. не написав ЗЕ своїх вказівок на документах узгодженого плану й тещо -- то усе, Бурба, не має підстав ніщо робити, ні кудись йти, комусь давати й слухати, що змінити.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:20

  detroytred написав:Kudrjavuy
Щось цей внутрішній ворог руйнує-руйнує Україну Державу, а прапор вісить і вісить.
Та й населення живе по українським законам.
Не жирно, але й не так і пагано.


https://storage2.censor.net/video/3/231121_oko.mp4
Это то, что не дале, как пару дней назад обсуждали с Козаком-характерником.
"Украинским законам" - это Вы конечно перебдели не лезьте в те вещи, что не в состоянии постигнуть.

  detroytred написав:Нехай я суб'єктивно оптимістично вважаю, що потрошку-потрошку краще.
Але не набагато гірше, як повинно бути при шалених ворогах-руйнівниках з ракетами -- так точно.

https://exo.in.ua/news/54884
Вероятно Вы до конца не поняли о чём речь? Вы давно были в поездке по Украине, масштабом ОТ? Заводы оборонные, что за пять лет исчезли...???(при чём базовые для хоз службы в этом Вы должны хоть немного понимать?)
О ЭНЕРГЕТИКЕ:
https://censor.net/ru/video_news/330086 ... anov_video
http://www.rayonka.com/news/view/name/V ... idsegodnu/
- Это только сегодняшнее первые строки.
А причина банальна: Отмена "Роттердам+" - положили отечественные шахты. Вы думаете одумались? Стали финансировать добычь угля ибо это и "на завтра" - да Х... ТАМ :!:
Я Вам не раз выставлял смотрите рабы казённые, сколько получают, не за месяцы, за года долги отсюда и падение добычи:
https://kvpu.org.ua/uk/news/4913-perekl ... e-vdastsia
https://kvpu.org.ua/uk/news/4949-shakht ... zarobliaty
А по шахте Краснолиманской, так там, вообще...
  detroytred написав:Так що робити-то пропонуєте, колега форумчанин запитав.
Я вдруге вже повторюю вам.

В десяте Вам та таким, як Вы доносю, що існуюча форма "демократії" передбачає інші демократичні дії, до чого історично була сприятлива ситуація як в Україні, так до прикладу у Римі.(це не про Муссоліні!)
Це питання з десяток разів публічно виносилась для сприяння розгляду на полях цього форуму:
1. До Виборів - для розумного розгляду наших перспектив.(за діями кандидатів партійних)
2. До Виборів Першого - виносилося.(за перспективами дій Першої особи)
.........................................................
Это как раз соответствует нормам "исторической Украинской демократии"(на Сичи), хотя и там, не всё гладко.
Приводились примеры такого на примере существовавшего ЛИШЬ в Древнем Риме, и то в тяжкие времена.


Обсуждать и предлагать претендентов до.... ИХ ВЫБОРА.
Именно ПЕРСПЕКТИВНЫХ, а не способных воровать и отрабатывать чужие деньги.
Как раз здесь мы со всей Украины в состоянии дать достаточно перспективный прогноз по КАЖДОМУ.
Проблема только в собственнике сайта, и модере воплощающего его интересы. При существующем, сегодня, давлении из-вне лиц заинтересованных из структур осуществляющих надзор.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 22 лис, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:24

  detroytred написав:Луценко запитує поясніть мені, що це відбувається: секретарка каже генералу йти до Єрмака ...

Чого ж він не запитав, що це відбувається, коли після реХформ та змін СИСТЕМИ, яку обіцяли й провели Порошенко-Луценко і Ко, цілий голова розвідки (призначений 2016 року!!! тобто Порошенком, втілення , провідник і результат реформ) діє, не маючи фактично жодної підстави. Порушує сам. Виконує навіть не злочинний наказ, бо фактично наказу не було - були слова секретарки.
Це капець...

Вы и вправду "Такой"??? :shock:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:35

Kudrjavuy
Навіщо стільки букофф?

Відповідь вся вмістилася в одне речення - "Обсуждать и предлагать претендентов до.... ИХ ВЫБОРА."

Перечитайте разів зі 5 про що запитав yama.

Не зрозумів одного -- Ви що, намагаєтеся нав'язати мені оце робити (тобто "обсуждать и предлагать претендентов...")?))
Так я роблю, що мені хочеться, звісно в межах правил форуму.
Всёпропало -- вважаю перебільшенням.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:44

  detroytred написав:Перечитайте разів зі 5 про що запитав yama.

Не зрозумів одного -- Ви що, намагаєтеся нав'язати мені оце робити (тобто "обсуждать и предлагать претендентов...")?))
Так я роблю, що мені хочеться, звісно в межах правил форуму.
Всёпропало -- вважаю перебільшенням.

И один хрен, ... "люминий, люминий....." :oops: :roll:
Даже с пяти раз не усвоили, "О чём речь".
Отсюда Ваше непреодолимое: "Хто вище б є, той краще грає!"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:59

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Перечитайте разів зі 5 про що запитав yama.

Не зрозумів одного -- Ви що, намагаєтеся нав'язати мені оце робити (тобто "обсуждать и предлагать претендентов...")?))
Так я роблю, що мені хочеться, звісно в межах правил форуму.
Всёпропало -- вважаю перебільшенням.

И один хрен, ... "люминий, люминий....." :oops: :roll:
Даже с пяти раз не усвоили, "О чём речь".
Отсюда Ваше непреодолимое: "Хто вище б є, той краще грає!"

Тільки не турбуйтеся за мене.
І не переконуйте.

Мова була про ... цитую спеціально для вас:
"перефразую питання щоб було зрозуміліше , як нам "сирійцям" підготуватися до халепи ? чи одразу гострити лижі в ЄС поки ще пускають безвіз, а не як біженців, і там дочекатися заворушки. А потім просити статус біженця ? Хоча якщо у Львовів чи Луцьку бойових дій не буде то яким біженцем тоді можна буде прикинутися?"
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 20:14

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