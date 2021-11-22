Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вернёмся к удалённому: https://www.dialog.ua/ukraine/240633_1637575899 Пожалуйста, спрогнозируйте ситуацию в Украине с таким "политикумом": Все вопросы поставлены в системе доступных координат для каждого. 1. По прописке. 2. По национальным интересам. 3. По территориальной целосности. 4. По экономическому восстановлению. ........................................ ?????????????????????????????????????????
Не имейте мои... - Он по определению не имеет Права "делать выводы", как служащий(ибо он подчиняется и руководствуется "Должностной инструкцией"). Но обязан быть Честным. Хороший обзор по этому поводу:
Не имейте мои... - Он по определению не имеет Права "делать выводы", как служащий(ибо он подчиняется и руководствуется "Должностной инструкцией"). Но обязан быть Честным. Хороший обзор по этому поводу:
Це не можна дивитись....
Луценко запитує поясніть мені, що це відбувається: секретарка каже генералу йти до Єрмака ...
Чого ж він не запитав, що це відбувається, коли після реХформ та змін СИСТЕМИ, яку обіцяли й провели Порошенко-Луценко і Ко, цілий голова розвідки (призначений 2016 року!!! тобто Порошенком, втілення , провідник і результат реформ) діє, не маючи фактично жодної підстави. Порушує сам. Виконує навіть не злочинний наказ, бо фактично наказу не було - були слова секретарки. Це капець...
З якими фактами-доказами збирається судити ЗЕ отой нардеп... Що ЗЕ сказав через секратарку Бурбі йти до завгоспа Єрмака?
Тикнув у середину, 10 хвилин послухав оце шоу, більше не можу.
Невдоволення спільноти в цьому випадку можна реалізувати тільки через Майдан. Законно засудити ЗЕ? Ну, м'яко кажучи, сумнівно.
Якщо посадова особа, голова розвідки, йде на узгодження операції до вищою посадової особи, президента, -- то це свідчить, що президент вирішує, затверджує. Тобто має повне право перенести, змінити, відмінити.
Тут чиста, як там кажуть, політична відповідальність. Якщо юридично. Де склад злочину??? Якщо ж "суспільна" думка - то Майдан. У unicdima он своя "суспільна" думка. І яка суспільше?)))
З.и. не написав ЗЕ своїх вказівок на документах узгодженого плану й тещо -- то усе, Бурба, не має підстав ніщо робити, ні кудись йти, комусь давати й слухати, що змінити.
detroytred написав:Так що робити-то пропонуєте, колега форумчанин запитав. Я вдруге вже повторюю вам.
В десяте Вам та таким, як Вы доносю, що існуюча форма "демократії" передбачає інші демократичні дії, до чого історично була сприятлива ситуація як в Україні, так до прикладу у Римі.(це не про Муссоліні!) Це питання з десяток разів публічно виносилась для сприяння розгляду на полях цього форуму: 1. До Виборів - для розумного розгляду наших перспектив.(за діями кандидатів партійних) 2. До Виборів Першого - виносилося.(за перспективами дій Першої особи) ......................................................... Это как раз соответствует нормам "исторической Украинской демократии"(на Сичи), хотя и там, не всё гладко. Приводились примеры такого на примере существовавшего ЛИШЬ в Древнем Риме, и то в тяжкие времена.
Обсуждать и предлагать претендентов до.... ИХ ВЫБОРА. Именно ПЕРСПЕКТИВНЫХ, а не способных воровать и отрабатывать чужие деньги. Как раз здесь мы со всей Украины в состоянии дать достаточно перспективный прогноз по КАЖДОМУ. Проблема только в собственнике сайта, и модере воплощающего его интересы. При существующем, сегодня, давлении из-вне лиц заинтересованных из структур осуществляющих надзор.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 22 лис, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Луценко запитує поясніть мені, що це відбувається: секретарка каже генералу йти до Єрмака ...
Чого ж він не запитав, що це відбувається, коли після реХформ та змін СИСТЕМИ, яку обіцяли й провели Порошенко-Луценко і Ко, цілий голова розвідки (призначений 2016 року!!! тобто Порошенком, втілення , провідник і результат реформ) діє, не маючи фактично жодної підстави. Порушує сам. Виконує навіть не злочинний наказ, бо фактично наказу не було - були слова секретарки. Це капець...
Відповідь вся вмістилася в одне речення - "Обсуждать и предлагать претендентов до.... ИХ ВЫБОРА."
Перечитайте разів зі 5 про що запитав yama.
Не зрозумів одного -- Ви що, намагаєтеся нав'язати мені оце робити (тобто "обсуждать и предлагать претендентов...")?)) Так я роблю, що мені хочеться, звісно в межах правил форуму. Всёпропало -- вважаю перебільшенням.
detroytred написав:Перечитайте разів зі 5 про що запитав yama.
Не зрозумів одного -- Ви що, намагаєтеся нав'язати мені оце робити (тобто "обсуждать и предлагать претендентов...")?)) Так я роблю, що мені хочеться, звісно в межах правил форуму. Всёпропало -- вважаю перебільшенням.
И один хрен, ... "люминий, люминий....." Даже с пяти раз не усвоили, "О чём речь". Отсюда Ваше непреодолимое: "Хто вище б є, той краще грає!"
detroytred написав:Перечитайте разів зі 5 про що запитав yama.
Не зрозумів одного -- Ви що, намагаєтеся нав'язати мені оце робити (тобто "обсуждать и предлагать претендентов...")?)) Так я роблю, що мені хочеться, звісно в межах правил форуму. Всёпропало -- вважаю перебільшенням.
И один хрен, ... "люминий, люминий....." Даже с пяти раз не усвоили, "О чём речь". Отсюда Ваше непреодолимое: "Хто вище б є, той краще грає!"
Тільки не турбуйтеся за мене. І не переконуйте.
Мова була про ... цитую спеціально для вас: "перефразую питання щоб було зрозуміліше , як нам "сирійцям" підготуватися до халепи ? чи одразу гострити лижі в ЄС поки ще пускають безвіз, а не як біженців, і там дочекатися заворушки. А потім просити статус біженця ? Хоча якщо у Львовів чи Луцьку бойових дій не буде то яким біженцем тоді можна буде прикинутися?"