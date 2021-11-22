Додано: Пон 22 лис, 2021 19:20

detroytred написав: Kudrjavuy

Щось цей внутрішній ворог руйнує-руйнує Україну Державу, а прапор вісить і вісить.

Та й населення живе по українським законам.

Не жирно, але й не так і пагано. KudrjavuyЩось цей внутрішній ворог руйнує-руйнує Україну Державу, а прапор вісить і вісить.Та й населення живе по українським законам.Не жирно, але й не так і пагано.

detroytred написав: Нехай я суб'єктивно оптимістично вважаю, що потрошку-потрошку краще.

Але не набагато гірше, як повинно бути при шалених ворогах-руйнівниках з ракетами -- так точно. Нехай я суб'єктивно оптимістично вважаю, що потрошку-потрошку краще.Але не набагато гірше, як повинно бути при шалених ворогах-руйнівниках з ракетами -- так точно.

detroytred написав: Так що робити-то пропонуєте, колега форумчанин запитав.

Я вдруге вже повторюю вам. Так що робити-то пропонуєте, колега форумчанин запитав.Я вдруге вже повторюю вам.

Это то, что не дале, как пару дней назад обсуждали с"Украинским законам" - это Вы конечно перебдели не лезьте в те вещи, что не в состоянии постигнуть.Вероятно Вы до конца не поняли о чём речь? Вы давно были в поездке по Украине, масштабом ОТ? Заводы оборонные, что за пять лет исчезли...???(при чём базовые для хоз службы в этом Вы должны хоть немного понимать?)О ЭНЕРГЕТИКЕ:- Это только сегодняшнее первые строки.А причина банальна: Отмена "Роттердам+" - положили отечественные шахты. Вы думаете одумались? Стали финансировать добычь угля ибо это и "на завтра" - да Х... ТАМЯ Вам не раз выставлял смотрите рабы казённые, сколько получают, не за месяцы, за года долги отсюда и падение добычи:А по шахте Краснолиманской, так там, вообще...В десяте Вам та таким, як Вы доносю, що існуюча форма "демократії" передбачає інші демократичні дії, до чого історично була сприятлива ситуація як в Україні, так до прикладу у Римі.(це не про Муссоліні!)Це питання з десяток разів публічно виносилась для сприяння розгляду на полях цього форуму:1. До Виборів - для розумного розгляду наших перспектив.(за діями кандидатів партійних)2. До Виборів Першого - виносилося.(за перспективами дій Першої особи).........................................................Это как раз соответствует нормам "исторической Украинской демократии"(на Сичи), хотя и там, не всё гладко.Приводились примеры такого на примере существовавшего ЛИШЬ в Древнем Риме, и то в тяжкие времена.Обсуждать и предлагать претендентов до.... ИХ ВЫБОРА.Именно ПЕРСПЕКТИВНЫХ, а не способных воровать и отрабатывать чужие деньги.Как раз здесь мы со всей Украины в состоянии дать достаточно перспективный прогноз по КАЖДОМУ.Проблема только в собственнике сайта, и модере воплощающего его интересы. При существующем, сегодня, давлении из-вне лиц заинтересованных из структур осуществляющих надзор.