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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 лис, 2021 21:14
M-A-X написав:
Многобукав не по теме.
Все по темі.
Боже, бережи Україну!
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Додано: Пон 29 лис, 2021 21:20
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Додано: Пон 29 лис, 2021 21:57
Козак-характерник написав: M-A-X написав:
Многобукав не по теме.
Все по темі. :) Боже, бережи Україну!
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Додано: Пон 29 лис, 2021 23:36
Совсем охренели, ничего себе заявленьице. Они вообще никто и Президент им ничего не должен. Большой минус Зеленскому, что дал журнашлюхам раздуть хай по секретным вопросам разведки, в мире такие вещи в прессу не дают. И что-то не слышу про открытые дела в отношении порохатых которые совсекретные документы опубликовали.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 00:33
Козак-характерник написав: Faceless написав:
Національні інтереси це добре, от тільки до чого тут взагалі християнство?
Українська традиція напряму повязана з християнством. Християнство через сопричастя з Римом доводить, що Україна завжди була і є європейською державою. Традиція - те, що передається із покоління в покоління. І головне...Як можна щось будувати без Творця? Це така самовпевненість і гординя, що смішно. Бог повинен бути в центрі життя України і українців. Христос приніс нам закони, якими ми повинні керуватися.
Общепринятая историография УГКЦ относит себя к Х веку и крещению князем Владимиром Руси. Официально греко-католическая церковь считает себя «церковью Владимирова Крещения», а Берестейскую Унию лишь одним из этапов развития, когда было установлено сопричастие с Римом. Оставаясь под властью Речи Посполитой, а потом и Австро-Венгрии, украинцам греко-католикам было легче сохранять свою национальную идентичность, поскольку она до европейской весны народов во многом заключалась в особенностях религиозного вероисповедания. Даже несмотря на то, что поляки всячески пытались ассимилировать украинцев, именно восточный обряд оберегал их от латинизации и полонизации, при этом вхождение в юрисдикцию Католической церкви делало униатов как бы своими. Они тоже были частью большой вселенской церкви и были подвластны Папе Римскому, но из-за особенностей обрядовой культуры могли сохранять идентичность. Таким образом униатство стало уникальным феноменом, который помог западным украинцам сохранить свою национальную идентичность и устоять перед ассимиляцией со стороны поляков.
Во многом именно благодаря усилиям греко-католической церкви и ее священников проходили процессы национального возрождения. Без сомнения, главный творческий кружок национальной интеллигенции, положивший начало этно-культурному возрождению украинства – «Руська трійця» (в украинском языке термин «руська» относится к Киевской Руси, а все, что относится к России, описывается прилагательным «российский» – прим. авт.), состоял из трех греко-католических священников – Маркиана Шашкевича, Якова Головацкого и Ивана Вагилевича.Греко-католическая церковь наиболее полно сохранила национальную идентичность своей паствы. И если посмотреть на украинскую диаспору, то самыми патриотическими будут именно униатские эмигранты
.
Помощь и влияние
То, что значительная часть украинцев – около пяти миллионов в самой Украине и еще столько же в диаспоре – являются прихожанами греко-католической церкви, приносит определенные дивиденды. Во-первых, это возможность организации помощи Украине. Папа Римский Франциск выделяет миллионы евро на благотворительные программы для беженцев с Донбасса в рамках проекта «Папа для Украины», поскольку в этой стране есть его паства.
Во-вторых, это возможность влияния. Папа Иоанн Павел ІІ оказывал информационное и политическое давление на СССР, фактически заступаясь за свою паству. А сейчас президент Зеленский предлагает Путину Ватикан как место переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, это возможность строить горизонтальные связи, налаживать мосты дружбы в самой большой религиозной организации планеты.
В-третьих, вхождение в универсум католической церкви дает свои привилегии. Украинские иерархи имеют возможность быть включенными в глобальную политику Святого Престола, а кардиналы из Украины участвуют в конклаве, на котором избирают Папу Римского.
Ave Satanas!
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