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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7523752475257526
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:14

  M-A-X написав:Многобукав не по теме.

Все по темі. :) Боже, бережи Україну!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:20

  Libo написав:Как настроения, состоится у вас послезавтра мятеж? :roll:
Пипл опять будет за Ахметова? :shock:


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Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 21:57

  Козак-характерник написав:
  M-A-X написав:Многобукав не по теме.

Все по темі. :) Боже, бережи Україну!

От вас
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:36

  Schmit написав:У Bellingcat возникли дополнительные вопросы к Зеленскому
Президент Украины на пресс-конференции не ответил на все вопросы о срыве операции по задержанию наемников ЧВК «Вагнер», а озвученная им версия вызывает новые вопросы.

Совсем охренели, ничего себе заявленьице. Они вообще никто и Президент им ничего не должен. Большой минус Зеленскому, что дал журнашлюхам раздуть хай по секретным вопросам разведки, в мире такие вещи в прессу не дают. И что-то не слышу про открытые дела в отношении порохатых которые совсекретные документы опубликовали.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:33

Re: Політичні дискусії

Козак-характерник написав:
  Faceless написав:Національні інтереси це добре, от тільки до чого тут взагалі християнство?

Українська традиція напряму повязана з християнством. Християнство через сопричастя з Римом доводить, що Україна завжди була і є європейською державою. Традиція - те, що передається із покоління в покоління. І головне...Як можна щось будувати без Творця? Це така самовпевненість і гординя, що смішно. Бог повинен бути в центрі життя України і українців. Христос приніс нам закони, якими ми повинні керуватися.

Общепринятая историография УГКЦ относит себя к Х веку и крещению князем Владимиром Руси. Официально греко-католическая церковь считает себя «церковью Владимирова Крещения», а Берестейскую Унию лишь одним из этапов развития, когда было установлено сопричастие с Римом. Оставаясь под властью Речи Посполитой, а потом и Австро-Венгрии, украинцам греко-католикам было легче сохранять свою национальную идентичность, поскольку она до европейской весны народов во многом заключалась в особенностях религиозного вероисповедания. Даже несмотря на то, что поляки всячески пытались ассимилировать украинцев, именно восточный обряд оберегал их от латинизации и полонизации, при этом вхождение в юрисдикцию Католической церкви делало униатов как бы своими. Они тоже были частью большой вселенской церкви и были подвластны Папе Римскому, но из-за особенностей обрядовой культуры могли сохранять идентичность. Таким образом униатство стало уникальным феноменом, который помог западным украинцам сохранить свою национальную идентичность и устоять перед ассимиляцией со стороны поляков.

Во многом именно благодаря усилиям греко-католической церкви и ее священников проходили процессы национального возрождения. Без сомнения, главный творческий кружок национальной интеллигенции, положивший начало этно-культурному возрождению украинства – «Руська трійця» (в украинском языке термин «руська» относится к Киевской Руси, а все, что относится к России, описывается прилагательным «российский» – прим. авт.), состоял из трех греко-католических священников – Маркиана Шашкевича, Якова Головацкого и Ивана Вагилевича.

Греко-католическая церковь наиболее полно сохранила национальную идентичность своей паствы. И если посмотреть на украинскую диаспору, то самыми патриотическими будут именно униатские эмигранты.

Помощь и влияние

То, что значительная часть украинцев – около пяти миллионов в самой Украине и еще столько же в диаспоре – являются прихожанами греко-католической церкви, приносит определенные дивиденды. Во-первых, это возможность организации помощи Украине. Папа Римский Франциск выделяет миллионы евро на благотворительные программы для беженцев с Донбасса в рамках проекта «Папа для Украины», поскольку в этой стране есть его паства.

Во-вторых, это возможность влияния. Папа Иоанн Павел ІІ оказывал информационное и политическое давление на СССР, фактически заступаясь за свою паству. А сейчас президент Зеленский предлагает Путину Ватикан как место переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, это возможность строить горизонтальные связи, налаживать мосты дружбы в самой большой религиозной организации планеты.

В-третьих, вхождение в универсум католической церкви дает свои привилегии. Украинские иерархи имеют возможность быть включенными в глобальную политику Святого Престола, а кардиналы из Украины участвуют в конклаве, на котором избирают Папу Римского.


Ave Satanas!
Faceless
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