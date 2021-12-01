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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7524752575267527 Додано: Сер 01 гру, 2021 12:36 Козак-характерник написав: M-A-X написав: А почему не протестантами, они богаче. А почему не протестантами, они богаче.

Викарий Христа, епископ Рима, преемник Петра, Слуга Слуг Божиих. Это – некоторые из титулов Папы - само это слово греческого происхождения и означает «отец», оно относится к Римскому первосвященнику в значении отца всех верующих. О роли Папы нашему корреспонденту рассказывает архиепископ Лечче монс. Космо Франческо Руппи:



«Мне очень нравится слово «Отец», мы обычно говорим «Святейший Отец», псокольку Папа представляет вселенское отцовство Бога, и роль его в Церкви – это быть не только викарием Христа, преемником Петра, епископом Рима, но прежде всего быть «Отцом».



« Папа исполняет то, что ему поручил Иисус, сказав Петру: Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою . И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах ». К этому возвещению Иисуса следует добавить присуждение первенства, когда он сказал Петру трижды: « Паси овец моих ». Таким образом, Папа – это видимый камень основания, на котором зиждется Церковь Христова, но это также вселенский Пастырь, исполняющий общую с Иисусом миссию: вести нас к Отцу».



Второй Ватиканский Собор пояснил в «Lumen Gentium», Конституции о Церкви, каковы отношения между Папой, князем апостолов, и другими епископами. Папа – это центр, вершина Собора. Иисус избрал Собор Апостолов, и внутри этого Собора Апостолов – его главу: Симона Петра. Между епископами и епископом Рима существуют отношения собоорности, но есть также первенство Римского епископа по отношению к остальным епископам».



Христос в Евангелии говорит Петру: «Утверди братьев твоих». «Это означает, что задача Петра не только в том, чтобы представлять единство, но и в том, чтобы быть центром истины, центром правой веры. Я должен внимать словам Папы, следуя указанному им пути. Конечно, этот путь указан Христом, но роль Папы – не только назначать епископов, но и утверждать их в истине. И это – прекрасная миссия, не умаляющая апостольского авторитета епископов, но наделяющая Церковь большим богатством и большей уверенностью. Чтобы понять, какова роль Папы, следует вспомнить о трех богословских добродетелях: вере, надежде и любви. Папа – это первый и величайший свидетель веры , первый сеятель надежды и главный выразитель любви».



«История (Церкви) отмечена преследованиями, не только в первые века, но и в прошлом столетии, вплоть до сегодняшних дней, но Церковь всегда выживала в преследованиях. Врата ада не одолевают ее. В начале 19 века один знаменитый итальянец, Джузеппе Маццини, сказал: «Это – последний Папа». И с тех пор их было около десятка. Врата ада не одолевают ее, потому что Господь сказал прекрасные слова: «Я с вами во все дни до скончания века».



Libo написав: Не надо забывать, что у Папы миллиард прихожан. Не надо забывать, что у Папы миллиард прихожан.



Католицизм объединяет более чем 1,3 миллиарда человек.



Обязанность подлинно толковать написанное или устно переданное Слово Божие была вверена только живому Учительству Церкви, власть которого основана на имени Иисуса Христа, то есть это задание поручено епископам в единстве с преемником Петра, Епископом Римским.



Это Учительство не превышает Слова Божия, а служит ему, уча только тому, что было передано, так как, в силу Божественного поручения и при содействии Духа Святого, оно благочестиво слушает Слово, свято хранит его, верно излагает и черпает в этом едином залоге веры все то, чему оно предлагает верить как богооткровенному.



Учительство Церкви полностью зиждется на власти, полученной от Христа, когда оно формулирует догматы, то есть когда оно предлагает в форме, обязывающей христианский народ к необратимому согласию в вере, истины, содержащиеся в Божественном Откровении или бесспорно с ним связанные.



Из Катехизиса Католической Церкви. Викарий Христа, епископ Рима, преемник Петра, Слуга Слуг Божиих. Это – некоторые из титулов Папы - само это слово греческого происхождения и означает «отец», оно относится к Римскому первосвященнику в значении отца всех верующих. О роли Папы нашему корреспонденту рассказывает архиепископ Лечче монс. Космо Франческо Руппи:«Мне очень нравится слово «Отец», мы обычно говорим «Святейший Отец», псокольку Папа представляет вселенское отцовство Бога, и роль его в Церкви – это быть не только викарием Христа, преемником Петра, епископом Рима, но прежде всего быть «Отцом».». К этому возвещению Иисуса следует добавить присуждение первенства, когда он сказал Петру трижды: «». Таким образом,».Второй Ватиканский Собор пояснил в «Lumen Gentium», Конституции о Церкви, каковы отношения между Папой, князем апостолов, и другими епископами. Папа – это центр, вершина Собора. Иисус избрал Собор Апостолов, и внутри этого Собора Апостолов – его главу: Симона Петра. Между епископами и епископом Рима существуют отношения собоорности, но есть также первенство Римского епископа по отношению к остальным епископам».Христос в Евангелии говорит Петру: «Утверди братьев твоих». «Это означает, что задача Петра не только в том, чтобы представлять единство, но и в том, чтобы быть центром истины, центром правой веры. Я должен внимать словам Папы, следуя указанному им пути. Конечно, этот путь указан Христом, но роль Папы – не только назначать епископов, но и утверждать их в истине. И это – прекрасная миссия, не умаляющая апостольского авторитета епископов, но наделяющая Церковь большим богатством и большей уверенностью. Чтобы понять, какова роль Папы, следует вспомнить о трех богословских добродетелях: вере, надежде и любви. Папа – это первый и величайший свидетель веры , первый сеятель надежды и главный выразитель любви».«История (Церкви) отмечена преследованиями, не только в первые века, но и в прошлом столетии, вплоть до сегодняшних дней, но Церковь всегда выживала в преследованиях. Врата ада не одолевают ее. В начале 19 века один знаменитый итальянец, Джузеппе Маццини, сказал: «Это – последний Папа». И с тех пор их было около десятка. Врата ада не одолевают ее, потому что Господь сказал прекрасные слова: «Я с вами во все дни до скончания века».Католицизм объединяет более чем 1,3 миллиарда человек.Обязанность подлинно толковать написанное или устно переданное Слово Божие была вверена только живому Учительству Церкви, власть которого основана на имени Иисуса Христа, то есть это задание поручено епископам в единстве с преемником Петра, Епископом Римским.Это Учительство не превышает Слова Божия, а служит ему, уча только тому, что было передано, так как, в силу Божественного поручения и при содействии Духа Святого, оно благочестиво слушает Слово, свято хранит его, верно излагает и черпает в этом едином залоге веры все то, чему оно предлагает верить как богооткровенному.Учительство Церкви полностью зиждется на власти, полученной от Христа, когда оно формулирует догматы, то есть когда оно предлагает в форме, обязывающей христианский народ к необратимому согласию в вере, истины, содержащиеся в Божественном Откровении или бесспорно с ним связанные.Из Катехизиса Католической Церкви.

Это всё очень интересно, но кто такие простыни читать будет? Это всё очень интересно, но кто такие простыни читать будет? BìnhAutoDat Повідомлень: 95 З нами з: 10.09.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 19:21 Re: Політичні дискусії



Вечер 01.12.2021 19:21 и никакого гос.переворота Скучно, коллеги, скучноВечер 01.12.2021 19:21 и никакого гос.переворота pesikot

Заблокований Повідомлень: 6240 З нами з: 31.08.09 Подякував: 444 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 19:31 Степан Хмара BìnhAutoDat написав: Это всё очень интересно, но кто такие простыни читать будет? Это всё очень интересно, но кто такие простыни читать будет?

Хто захоче.



Хто захоче. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29798 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2130 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 20:16 Schmit

Повідомлень: 2530 З нами з: 08.09.09 Подякував: 50 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 15:02



"Теперь об этом можно говорить" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15636 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8829 раз. Подякували: 4239 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 гру, 2021 15:22 Re: Політичні дискусії Лавров в ОБСЕ заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений

"Востребован потенциал ОБСЕ и в урегулировании конфликтов. Организация должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования", - сказал Лавров.

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А хто був ініціатором Мінських?

От вам реальна зрада. unicdima

Повідомлень: 2118 З нами з: 10.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7524752575267527 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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